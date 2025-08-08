レイクス蒸留所(THE LAKES DISTILLERY)がフラッグシップモデルとなるシングルモルトウイスキー「THE LAKES SIGNATURE」を新発売

雄山株式会社

雄山株式会社（本社 神戸：代表取締役社長 加藤泰雄）がイングランドより輸入販売するレイクス蒸留所のフラッグシップモデルとなるシングルモルトウイスキー「THE LAKES SIGNATURE（ザ レイクス シグネチャー）」を8月1日より発売いたしました。

「THE LAKES SIGNATURE（ザ レイクス シグネチャー）」は、レイクス蒸留所が2011年に創業して以来、10年以上にわたって取り組んできた味への探求とウイスキーづくりへの革新的な考え方を用い、常に新しい挑戦や改良を重ねてきた成果を詰め込んだシングルモルトウイスキーです。

今後はレイクス蒸留所を代表する定番商品として位置づけられています。

このウイスキーは、レイクス蒸留所独自の熟成技術「エレヴァージュ」という手法により、伝統的なウイスキーづくりを大切にしながらも新しい発想を取り入れることで、力強く複雑で奥深い味わいと、長く続く豊かな香りが楽しめる特別なシングルモルトウイスキーに仕上がっています。

熟成には、原酒に風味を加えるためにシーズニングされた最高級のオロロソシェリー樽とペドロ・ヒメネス（PX）シェリー樽が使われており、ダークチョコレートやドライフルーツ、スパイスのような温かみのある香りが感じられ、贅沢で長く続く余韻も魅力です。

「エレヴァージュ」・・・スピリッツ、オーク、空気の相互作用を導くため、レイクス蒸留所では熟成中にエレヴァージュを実践しています。樽と樽の間、樽の中で意図した動きを加えることにより、新たな個性の複雑さ、深み、そして風味の組み合わせを進化させます。

【商品概要】

商 品 名 ザ レイクス シグネチャー

発 売 日 2025年8月1日

参 考 小 売 価 格 オープン

容 量 700ml

ア ル コ ー ル 度 数 47%

※ノンチルフィルタード ナチュラルカラー

【テイスティグノート】

香 り 魅力的なレザーとリッチで洗練されたオーク、贅沢なドライフルーツ、ピーカン

ナッツ、ダークチョコレート、そして繊細なオレンジゼストの香りが重なります。

味 わ い ベーキングスパイス、甘いサルタナレーズン、イチジクが織りなす調和のとれた

メロディーが果樹園産のフルーツの煮込みに溶け込み、柑橘系の香り。そして

オークの温かみを帯びた糖蜜の豊かな香りへと移り変わります。

フィニッシュ ドライフルーツが織りなす、永続的で贅沢な余韻

https://drive.google.com/file/d/1HIVwLxYiZArkdxgbocaEuSMGsRLn0Dh2/view?usp=sharing&t=38(https://drive.google.com/file/d/1HIVwLxYiZArkdxgbocaEuSMGsRLn0Dh2/view?usp=sharing&t=38)

▼商品情報はこちらから

https://www.oyama-web.com/products/pdf/lakes_signature.pdf

▼商品に関するお問い合わせ先

雄山株式会社食品部 TEL:078-304-5125 FAX:078-304-6087 メール:info2@oyama-company.co.jp

お酒は20歳を過ぎてから。 飲酒運転は法律で禁止されています。 妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。 お酒は適量に。 飲んだあとはリサイクル。