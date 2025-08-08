Uru 8月27日リリースの両A面シングル「Never ends / 手紙」初回盤収録の「あなたがいることで」ライブ映像を公開！
Uruが8月27日にリリースする両A面シングル「Never ends / 手紙」の初回盤に収録されるライブ映像から「あなたがいることで」をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
シングル「Never ends / 手紙」は、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌で現在配信中の「Never ends」と、8月15日公開の映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌として8月13日に配信シングルとしてリリースされる「手紙」が両A面収録される。この2曲に加えてMrs. GREEN APPLEの「青と夏」をピアノ1本でカバーした音源も収録した注目のシングルとなっている。
今回公開された映像は、Uru Tour 2023「contrast」ツアーファイナルのLINE CUBE SHIBUYA公演の模様から、代表曲の１つとしても知られる「あなたがいることで」がフルサイズで見る事が出来る。
シングルの初回盤には、「あなたがいることで」に加えて、「紙一重」、「Missing(久保田利伸カバー)」の3曲のライブ映像と、「アンビバレント」、「春～Destiny～」、「フィラメント」のMUSIC VIDEOがブルーレイで収録される。
「Never ends」は、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌として現在放送中で、Uruが作詞を手がけ、トオミヨウによるアレンジで制作された新機軸サウンドが印象的なバラード。ドラマの回を追うごとにストーリーと歌詞がリンクすると話題を呼んでいる。
「手紙」は、作詞・作曲をUru、アレンジを小林武史が手掛けた感涙のバラードで映画の予告編や先日公開されたコラボ映像が大きな反響を呼んでおり、同日21時にミュージックビデオが公開される事もアナウンスされ期待が高まっている。
【ライブ映像情報】
Uru 『あなたがいることで』 LIVE “Uru Tour 2023「contrast」”
URL：https://youtu.be/kIi8GGQe-bg
【リリース情報】
New Digital Single「手紙」
2025.8.13 Release
映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌
配信予約URL https://uru.lnk.to/E2SG1b
■ 「手紙」ミュージックビデオ
※8月13日21時プレミア公開
https://youtu.be/9h4K4tLd3os?feature=shared
2025.7.11 Release
TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌
配信URL：https://uru.lnk.to/OiJv7x
■「Never ends」 ミュージックビデオ
https://youtu.be/5AXPUKsoATs
両A面Single「Never ends / 手紙」
2025.8.27 Release
初回生産限定盤 \2,500(税込)特別BOX仕様
通常盤 \1,200(税込)
[CD] 初回盤・通常盤共通
1 Never ends
2 手紙
3 青と夏(Mrs. GREEN APPLE cover)
4 Never ends -instrumental-
5 手紙 -instrumental-
［BD］ 初回盤のみ収録
Uru Tour 2023「contrast」LINE CUBE SHIBUYA
1 あなたがいることで
2 紙一重
3 Missing
MUSIC VIDEO
1 アンビバレント
2 春 ～Destiny～
3 フィラメント
配信予約URL：https://x.gd/BTU9d Pre-Add（Apple）/ Pre-Save（Spotify）
CD予約URL：https://smar.lnk.to/pfpkW7
＜店頭特典＞
■Amazon.co.jp：各形態柄メガジャケ
■楽天ブックス：通常盤ジャケ柄アクリルコースター
■セブンネットショッピング：通常盤ジャケ柄アンブレラマーカー
■Sony Music Shop：通常盤ジャケ写/アーティスト写真柄A4クリアファイル
■応援店：アーティスト写真柄B3ポスター
※応援店一覧 https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Uru/shoplist/250827/
【映画情報】
『雪風 YUKIKAZE』（※「雪風」と「YUKIKAZE」の間は半角スペース）
竹野内豊 玉木宏 奥平大兼 當真あみ
藤本隆宏 三浦誠己 山内圭哉 川口貴弘 中林大樹 田中美央
田中麗奈 益岡徹 石丸幹二 中井貴一
製作代表：河野聡 門屋大輔 製作：藤本俊介 米田岳 白神文樹 前田衛 小林栄太朗 坂本篤 中野伸二 多木良國
企画：小滝祥平 高橋紀成 スーパーバイザー：福井晴敏 脚本：長谷川康夫 撮影監督：柴主高秀 照明：長田達也 録音：尾崎聡
美術：金田克美 新田隆之 装飾：前屋敷恵介 編集：清野英樹 音楽：岩代太郎 VFX監督：オダイッセイ 監督：山田敏久
協力：防衛省 海上自衛隊 撮影協力：平塚市 茅ヶ崎市
撮影所：角川大映スタジオ
リマーテスタジオ DI：東映ラボ・テック 東映デジタルセンター
製作：YUKIKAZE PARTNERS 製作プロダクション：デスティニー
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント／バンダイナムコフィルムワークス
公式サイト：https://www.yukikaze-movie.jp
公式X：@yukikazemovie(https://x.com/yukikazemovie)
公式instagram：@yukikaze_movie(https://www.instagram.com/yukikaze_movie/?hl=ja)
本予告映像90秒URL https://youtu.be/NdB-10NQ21A
＜コメント全文＞
▼竹野内 豊（主演）
Uruさんの「手紙」に綴られた「つなぐ」という言葉が胸に響きます。
先祖代々長い歴史の中で、大切に受け継がれた命。
命は奪うものではなく、つなぐもの。
そのような真心あるメッセージが、Uruさんの優しい歌声と共に、
多くの人々の心に届きますよう願っております。
▼Uru（主題歌）
この『雪風 YUKIKAZE』という作品を通して、今日私たちが日常生活を送れていることは決して当たり前ではないということや、自分がここに生きていられるのは、先人たちが繋いできてくれた命や生活があるからなのだと再認識しました。
「手紙」は、この作品を契機に、遠い昔を生き現代の私たちに時代を繋いでくださった方々への感謝や、自分の家族や経験に想いを重ねながら作った楽曲です。
何気ない日々をより大切に生きようと思わせてくれたこの作品に、寄り添うことのできる曲になってくれたら嬉しいです。
【ドラマ情報】
TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』
放送日時：毎週金曜よる10:00～10:54
出演者：高橋海人、中村倫也、新木優子、三浦誠己、豊田裕大、久間田琳加、小池徹平、真飛聖、伊藤淳史、井浦新
原作・原案：木崎ちあき「DOPE 麻薬取締部特捜課」シリーズ（角川文庫／KADOKAWA刊）
公式サイト：https://www.tbs.co.jp/DOPE_tbs/
公式X：@dope_tbs(https://x.com/dope_tbs)
公式Instagram：@dope_tbs(https://www.instagram.com/dope_tbs/)
公式TikTok：@dope_tbs(https://www.tiktok.com/@dope_tbs)
■Uru プロフィール
聞く人を包み込むような歌声と、神秘的な存在感で注目を集めるシンガー。
YouTubeへのカバー動画投稿から活動を始め、2016年にシングル「星の中の君」でメジャーデビュー。デビュー以降は、代表曲「フリージア」「プロローグ」「あなたがいることで」「それを愛と呼ぶなら」等、幅広い世代に愛される楽曲を発表。ドラマ・映画・アニメ・CM等で多くの主題歌やテーマソングを書き下ろし、シンガーソングライターとして高い評価を集める。2021年にはデビュー前より目標にしていた東京国際フォーラム ホールA での単独公演を、2022、23年と全国ホールツアーを開催。
デビュー以来、リリースとライブを重ねるほどにその名前を浸透させている。