ファッション通販サイト『Shoplist』に、ヤーマン株式会社が運営する美容家電・コスメブランドの『YA-MAN(ヤーマン)』『ONLY MINERALS(オンリーミネラル)』がオープン！

SHOPLIST株式会社

SHOPLIST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：キム・ヤンス）は、ファッション通販サイト『Shoplist』に、ヤーマン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：山崎貴三代）が展開する美容家電・コスメブランド『YA-MAN（ヤーマン）』と『ONLY MINERALS（オンリーミネラル）』が、2025年7月30日(水)より新規オープンしましたことをお知らせいたします。

『YA-MAN（ヤーマン）』・『ONLY MINERALS（オンリーミネラル）』について

ブランド名：YA-MAN（ヤーマン）

ブランド紹介：

美しくを、変えていく。私たちは1978年の設立以来、エステサロンで選ばれる美容機器を作り続け、その高度な技術をいかして自宅でできる本格エステを実現してきました。ヤーマンでは、先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで理想の美をかなえる、フェイス・ボディ・ヘアケアの美容機器からコスメまでを取り揃えております。

ブランドURL：https://shop-list.com/women/brand/ya-man/

ブランド名：ONLY MINERALS（オンリーミネラル）

ブランド紹介：

つけたまま眠れるほど。つけ続けるほど、美しく。世界中から厳選したミネラルと天然由来成分から生まれた、メイクアップ＆スキンケアコスメブランド。無限の色と輝き、つけたまま眠れるほどの素肌への心地よさをかなえ、新しい「きれい」を育みます。

ブランドURL：https://shop-list.com/women/brand/onlyminerals/

『YA-MAN』の新規オープン記念セールについて

『YA-MAN』の新規オープンを記念して、MAX10%OFFのオープン記念セールを実施いたします。

セール名：

・YA-MAN新規オープン記念セール

セール概要：

・一部アイテムがMAX10％OFFにてご購入いただけます

セール期間：

・2025年8月9日(土)00:00～8月15日(金)23:59

URL：https://shop-list.com/women/lp/column/yaman_newopen

『Shoplist』について

『Shoplist』は、レディース、メンズ、キッズのファッションアイテムを中心として、コスメやインテリア雑貨などの幅広いジャンルのアイテムをまとめて購入できる通販サイトです。2012年7月のサービス開始以来、気軽にリーズナブルな価格でショッピングを楽しんでいただけるように多数のアイテムを取り扱っており、多くのお客様から高い支持を受けております。

【本リリースに関するお問い合わせ】

SHOPLIST株式会社 広報担当

Email： pr_ml@shoplist.com

社名 ：SHOPLIST株式会社

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設立 ：2018年3月14日

資本金 ：1億2,000万円（2025年3月末）

事業内容：ファッション通販サイト『Shoplist』の企画、開発、運営