『映画　おでかけ子ザメ　とかいのおともだち』 × GiGOキャンペーン 開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩　以下「当社」）は GiGOグループのお店におきまして、SNS発で大人気のアニメ「おでかけ子ザメ」とのコラボキャンペーン第二弾を2025年8月22日の映画公開日にあわせて実施いたします。


キャスト録りおろしボイスを使用した「ボイスマスコットぬいぐるみ」や暑い季節にぴったりな「ハンドタオル」や「保冷バッグ」など多彩な当社限定プライズや、原作者ペンギンボックスさんデザインによるコラボたい焼きなど当社限定の施策をご用意いたしました。


初の映画化で話題マックスな『おでかけ子ザメ』の展開と、当社のキャンペーンへご期待ください。




【「映画『おでかけ子ザメ』 とかいのおともだち × GiGOキャンペーン」実施概要】

■期間：2025年8月22日（金）～2025年9月28日(日)


■実施対象店舗： 全国のGiGOグループのお店


■実施内容：


・当社店舗限定クレーンゲーム用景品が登場いたします。


・対象景品を展開するクレーンゲームで500円ご利用毎にオリジナルグッズがランダムで１つもらえるプライズキャンペーンを開催いたします。


・GiGOのたい焼き２店舗でコラボたい焼き「子ザメ焼き」の販売を行います。


・全国の当社店舗でオリジナルグッズが付いてくるノベルティ付きドリンクの販売を行います。


【クレーンゲーム用限定景品】

2025年8月22日（金）展開開始


当社店舗でしか手に入らないクレーンゲーム用景品が登場いたします。



■「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」　　かぶりっこぬいぐるみ（全２種）


■「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」　　ボイスマスコットぬいぐるみ（全４種）


■「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」　　保冷バッグ（全２種）


■「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」　　ハンドタオル（全４種）




▲かぶりっこぬいぐるみ

▲ボイスマスコットぬいぐるみ


▲保冷バッグ

▲ハンドタオル

※数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。


※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。


※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。



【プライズキャンペーン】

■実施期間：2025年8月22日（金)～2025年9月28日(日)


対象のクレーンゲームへ500円ご利用毎に、ダイカットステッカー（全10種）をランダムで１枚差し上げます。




【GiGO ONLINE CRANE】

GiGO ONLINE CRANEでもキャンペーンにご参加いただけます。


詳しくは下記のGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。


公式HP：https://gigo-cranegame.com/ja



≪プライズキャンペーンに関する注意事項≫


・数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。


・ダイカットステッカーの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。


・画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。


・キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。


・GiGO ONLINE CRANEでのキャンペーン実施は 実店舗と参加条件が異なります。 詳細は公式HPをご参照ください。


【コラボたい焼き】

ミニクリアファイル（全4種）がランダムで１枚付いてくるコラボたい焼き「子ザメ焼き」を販売いたします。


■販売期間：2025年8月22日(金)～2025年9月28日(日)


■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原、GiGOのたい焼きイオンモールむさし村山


■営業時間：10：00～21：00


■価格：600円（税込）


■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん




※詳細は公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。


※数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。


※コラボたい焼きの絵柄と、ミニクリアファイルの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。



■コラボたい焼き事前抽選


8月22日（金）・23日（土）・24日（日）の「子ザメ焼き」はGiGOアプリでの抽選販売を予定しています。



≪子ザメ焼き販売方法に関する注意事項≫


・混雑緩和のため下記日程販売分は、GiGOアプリを使用した事前抽選を行います。


https://gigoapp.gendagigo.jp/


8月22日販売分：抽選期間8月8～20日⇒抽選結果8月21日 10時


8月23日販売分：抽選期間8月8～21日⇒抽選結果8月22日 10時


8月24日販売分：抽選期間8月8～22日⇒抽選結果8月23日 10時



≪コラボたい焼き購入に関する注意事項≫


・登録にはGiGOアプリのインストールが必要となります。


・記載の無い日程は終日フリー販売を予定しております。


・抽選対象日であっても、フリー販売させて頂く時間を設けます。


・最新情報は各販売店舗のXにてお知らせいたします。


【ノベルティ付きドリンク】

ご購入１点につき、ミニクリアファイル（全4種）がランダムで1枚ついてくるドリンクを販売いたします。


■販売期間：2025年8月22日(金)～2025年9月28日(日)


■販売店舗


GiGOコラボカフェスタンド札幌ノルベサ／GiGO BOWL西友手稲／GiGO BOWLドリームタウン白樺／GiGO仙台／GiGO池袋3号館／GiGO秋葉原2号館／GiGO渋谷／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO難波アビオン／GiGO大阪道頓堀本店／GiGOイオンモール岡山／GiGO広島本通／GiGOそよら今治馬越／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと　【 全16店舗 】


■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。 詳細はHPをご参照ください。


■価格：500円（税込）




【開催記念リポストキャンペーン】

施策実施を記念したフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。


Xアカウント（https://x.com/GENDA_GiGO ）をフォローの上で、該当の投稿をリポストされたお客さまの中から抽選で3名さまに「ぬいぐるみコンプリートセット（全６種）」をプレゼントいたします。


■実施日時


2025年8月8日（金） ～ 2025年8月24日（日）


■応募規約


https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html(https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html)





「おでかけ子ザメとは」

ペンギンボックス原作。


2023年8月からYouTubeアニメ配信で話題の人気シリーズ！


町に"おでかけ"してくる子ザメちゃんとお友達とのどこか切ないハートフルストーリー！



2025年8月22日（金）には「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」が、全国劇場にて公開！



公式X：https://twitter.com/kozame_info　


公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCj5n8eLbvEGyK_bSYu51KCQ　



■著作権表記

(C)PENGUINBOX


(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ


(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



・キャンペーン公式HP：


https://tempo.gendagigo.jp/cp25/odekake-kozame/