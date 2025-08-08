世界の独立系ラグジュアリーホテルが名を連ねるスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドへ加盟
株式会社永晃（大阪府大阪市中央区島之内1-21-23）が運営する2024年3月に和歌山県白浜町に
開業したオールインクルーシブリゾートホテル「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」は、
イギリスに本部を置く世界的ホテルブランドグループ「スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド（Small Luxury Hotels of the World、以下SLH）に加盟したことを
お知らせいたします。
SLHは、世界90か国以上で620件を超える独立系ラグジュアリーホテルが加盟する世界有数のホテルブランドのグループであり、独自性と高いホスピタリティを備えたホテルのみが選ばれています。白浜の雄大な海岸線と豊かな緑に囲まれた広大な敷地で、紀州の食材を取り入れた料理体験と湯元源泉掛け流しの白浜温泉（五光の湯）で癒されるウェルネス体験、そしてそれらを紡ぐきめ細やかなホスピタリティが評価され、この度加盟に至りました。加盟により、SLH のロイヤルティプログラムである
SLH Club 会員の方々にもご利用いただることになります。
「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」は今後も、白浜という土地が持つ自然、文化、食、
温泉といった唯一無二の魅力を、オールインクルーシブなリゾートホテルでの非日常体験を通じて
提供し、国内外から訪れるゲストへ“新しい日本のラグジュアリー”として発信いたします。
■スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(SLH)
90ヶ国以上の620件以上の独立系ラグジュアリーホテルが加盟するスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド、略してSLH。これは世界に比類ない小規模のラグジュアリーホテルの
会員組織です。各ホテルのクオリティは欧米市場で認められ、SLHは世界でもトップクラスのホテル
ブランドの一つとなりました。SLHは20年以上にわたって高いクオリティを維持し続け、ゲストから
支持を得ています。独立を重んじる、パーソナルになる、価値ある存在であることを価値観として
据えながら、個々の特徴と創造性を持つホテルや体験や旅行者を中心に据えた特注の体験を通して
価値あるコミュニティを作り上げることを目指しています。
※オフィシャルHP：https://www.slhhotels.jp/
オールインクルーシブリゾートホテル「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」
FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA は
全室24時間湯元源泉掛け流し温泉（純泉）、
温泉プールと大浴場を完備したオールインクルーシブ・ラグジュアリーアートリゾートホテルです。綺麗な⽩浜の海に抱かれ、温泉、料理、
アートと共に野外演奏や1,000坪スクリーンでのレーザーマッピングショーを楽しみながら
⾮日常の解放感を体感できるスペースと時間を
提供致します。
日本では珍しい純泉を使用した大浴場や温泉プール
白浜温泉は日本三古湯の1つ。敷地内地下1,000Ｍから直接掘削した成分無調整の「純度100％の温泉水」が、大浴場や客室風呂、当ホテルの目玉でもある温泉プールに使用されています。白浜町で
自社敷地内に「純度100％の白浜温泉水」が湧き出るのは57年ぶりとなっています。冬の設定温度は
32~35℃ と年中入れる温泉プールは客室からそのまま入水可能な部屋もあり、2025年には
バレルサウナも新設されました。
全室スイート・全室温泉付き 極上空間でアートにも触れるスイートルーム
タイプの異なる3棟の合計18室の客室。お部屋から温泉プールにそのまま入ることが出来る
「DRAGON」、田辺湾と太平洋を遠くに眺め、半露天風呂を備えた「GIRAFFE」、広さ145平方メートル で心地よい潮風と絶景を楽しむオーシャンビュー客室「GREAT BEAR」の3タイプ。
[DRAGON] 90平方メートル のお部屋からプールに入れる客室
「GIRAFFE」120平方メートル の露天風呂・ジャグジー付き客室
「GREAT BEAR」145平方メートル のジャグジー付きオーシャンビュー客室
レストランフロアがリニューアル 紀州を味わうビュッフェスタイル朝食、割烹会席
2025年6月にレストランフロアがリニューアル。個室仕様になり、よりプライベートな空間で
お食事をお楽しみいただけます。伊勢海老、
鮑、熊野牛など和歌山県産の食事が並ぶ
ビュッフェスタイルの朝食や、本場紀州の海の幸を使った割烹会席はどれも繊細で感動の味わいが魅力。
料理長渾身の一品一品をお召し上がりください。