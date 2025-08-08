PGA TOUR 2025シーズン いよいよFedExCupプレーオフ突入！BS10（ビーエステン）では3試合決勝ラウンド2日間全国無料放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

BS放送局 「BS10（ビーエステン）」は、PGA TOURレギュラーシーズンに引き続き、FedExCupプレーオフ3試合「フェデックスセントジュード選手権」、「BMW選手権」、「ツアー選手権」の決勝ラウンド2日間を全国無料放送いたします。

今シーズンからルールの変更により、最終戦「ツアー選手権」に出場する FedExポイントランキング上位30人のスコアアドバンテージが無くなり、優勝すれば年間王者の称号が得られることになったため「誰にでも勝つチャンスがある大会」となり、FedExポイントランキングTOPのスコッティ・シェフラーが逃げ切るのか、上位ランクのロリー・マキロイ、セップ・ストラカが巻き返すのか、はたまた勝負強い松山英樹が最後に年間王者の称号を手に入れるのか、最後まで目の離せない展開となる。今年も尾崎直道プロ、深堀圭一郎プロ、佐渡充高を解説に迎え、PGA TOURの魅力をたっぷりと解説いただきますので、こちらもお楽しみください。

昨年のプレーオフ初戦「フェデックスセントジュード選手権」では、松山英樹選手が通算17アンダーで優勝し、節目のツアー通算10勝目を飾ったことが大きな話題になりましたが、今年もあの熱狂の再現はなるのか！？果たして誰が頂点を極めるのか、世界最高峰ゴルフツアーをお見逃しなく！

＜「PGA TOUR」 FedExCupプレーオフ 放送概要＞

全3試合の決勝ラウンド2日間をBS10にて全国無料放送！

・第1戦「フェデックスセントジュード選手権」 8月10日（日）あさ5時～11日（月）あさ5時

・第2戦「BMW選手権」 8月17日（日）あさ5時～18日（月）あさ5時

・第3戦「ツアー選手権」 8月24日（日）あさ6時～25日（月）あさ5時

■解説： 尾崎直道プロ、深堀圭一郎プロ、佐渡充高

■視聴方法：https://www.bs10.jp/howto/ (https://www.bs10.jp/howto/)

■BS10「ゴルフ」ホームページ：https://www.bs10.jp/golf/(https://www.bs10.jp/golf/)

