ジェイキャスエアウェイズ、株式会社エアトリと資本業務提携を開始

株式会社ジェイキャスエアウェイズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：白根清司・梅本祐紀、以下「JCAS」）は、株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田裕亮、以下「エアトリ社」）と資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

■本資本業務提携の目的

JCASは、本資本業務提携を通じて、JCASが担う航空インフラとエアトリ社の旅行プラットフォームの連携させることで、人々の移動需要を喚起・活性化させ、地域創生の実現を目指します。

エアトリ社には、OTA総代理店としての航空券販売支援をはじめ、システムの開発・管理サポート、さらに国内最大級の航空券予約プラットフォーム「エアトリ」を活用したプロモーションの展開など、多角的な支援をいただく予定です。

JCASは、エアトリ社を戦略的かつ恒久的なパートナーとし、空白地帯となっている地域間の空をつなぐリージョナルエアラインとしての成長を加速させるとともに、持続可能な地域の未来づくりに貢献してまいります。



■エアトリ社について

会社名：株式会エアトリ

代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮

本社 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORI タワー19F

資本金：1,790,478千円（払込資本3,908,103千円）

URL ：https://www.airtrip.co.jp/

■ジェイキャスエアウェイズについて

「日本のローカルが、もっと活きる路を。」

株式会社ジェイキャスエアウェイズは、航空運送およびスタートアップの事業開発・拡大に精通したキープレイヤーが率いる、民間主導の次世代航空スタートアップです。

最適な小型旅客機を用いて、空白地帯となっている地域間に航空ネットワークを再構築するとともに、就航地の魅力を発掘し、国内外のお客様に感動体験として届ける地域創生事業を展開しています。人流を共創することで、交流と経済の好循環を生み出し、地域経済の活性化に貢献します。

当初、関西国際空港を拠点に富山・米子への2路線から運航を開始し、段階的にネットワークを拡大していく計画です。移動の可能性を広げるだけでなく、地域と連携しながら持続可能な空のインフラのあり方を提示します。

【会社概要】

会社名 ：株式会社ジェイキャスエアウェイズ

会社所在地

・大阪本社 ：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番１号 グランフロント大阪北館

ナレッジキャピタル8階 コラボオフィスnx46

・東京オフィス：〒102-0071 東京都千代田区富士見1-3-11 富士見デュープレックス B’s 4階

・富山オフィス：〒931-8333 富山県富山市蓮町1-7 SCOP TOYAMA 304

・米子オフィス：〒689-3401 鳥取県米子市淀江町今津125番地

代表取締役 ：白根清司、梅本祐紀

URL ：https://www.jcas.co.jp/