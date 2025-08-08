8月12日、暮らしの拠点「エクラシア浦和辻（住宅型有料老人ホーム＋デイサービス）」がオープン！

株式会社エクラシア

有料老人ホーム「エクラシア」等、首都圏にて介護・医療サービス事業を展開する株式会社エクラシア(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：鈴木徹)は8月12日(火)、埼玉県さいたま市に「エクラシア浦和辻」をオープンします。

エクラシア浦和辻「私のお母さん、認知症だけど入居できるのかな？」「医療行為が必要だから受け入れてもらえないかも...。」そんなお悩みを抱えている方も、エクラシアは入居可能です。



エクラシアは介護・医療依存度の高いご利用者様を多く受け入れしている施設です。協力医療機関や介護サービス事業所とも連携し、施設内は看護師も常駐しているため、退院後の療養生活や医療依存度の高いご利用者様も安心してお過ごしいただけます。 また、エクラシアは24時間365日体制でスタッフが常駐し、ご利用者様のお部屋を毎日訪問することで生活相談や安否確認を行うため、ご家族も安心できるサービスになっています。

■周りの環境

本施設はメイン通りに面しており、車でのアクセスがしやすい立地にあります。徒歩圏内にはコンビニ、スーパーや病院があり、近隣で必要な用事を済ませることができます。

また、車で約5分の場所にはショッピングモールや郵便局などもあり、ご家族の訪問や職員の通勤にも便利な環境が整っています。

■外観

当施設の外観は、明るめのブラウンを基調とした外壁に、白のラインを組み合わせた配色が特徴です。建物は地上5階建て、全68室の個室を備えており、各階にはゆとりのある生活スペースを確保。今後は多くのご入居者様をお迎えし、にぎわいのある施設として地域に貢献してまいります。

■内観

館内には多くの窓から自然光がたっぷり差し込む明るい共有スペースを設けており、ご入居者様が心地よくゆったり過ごせる環境を整えています。快適な温度管理や換気設備により、季節を問わず清潔で快適な空気環境を保ち、安全面にも配慮した適切な照明設計を施しています。

食堂居室居室浴室■施設概要

施設名：エクラシア浦和辻

所在地： 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻1-18-1

アクセス：JR武蔵野線・京浜東北線「南浦和駅」徒歩約25分

南浦和駅西口 田島団地行 バス5分 「根岸橋」停留所 下車徒歩6分

武蔵浦和駅（高架下乗場） 南浦和駅西口行 ７分 「辻五反田」停留所 下車徒歩4分

蕨駅西口 浦和駅西口行 バス15分 「東谷田甫（とうやたんぼ）」停留所 下車徒歩3分

料金：敷金13.5万円 月額14.9万円

構造：鉄骨造

種別：住宅型有料老人ホーム＋デイサービス

居室数：68 室

■入居に関するお問い合わせ

会社名：株式会社エクラシア

TEL：050-6865-6180

受付時間：10:00~17:00(月～金)

URL：https://www.welloff.co.jp/

無料で資料請求や見学も受け付けていますのでお気軽にお問合せください。

■株式会社エクラシア

株式会社エクラシアは、「地元地域に愛され活用される介護サービス」を目指し、皆様が住み慣れた地域と住み慣れたご自宅で、ご家族と共に安心した日々を提供いたします。展開地域は、埼玉県を中心に東京都、千葉県、神奈川県、茨城県に集中しており、地域コミュニティと強固な信頼関係を構築しています。

当社は、高齢者人口の伸びによる介護および終末期医療への需要増加に対し、住宅介護サービス「エクラシア」および訪問介護に加え、ホスピスを含む訪問看護、障がい者グループホーム、調剤薬局などの総合化された介護・医療サービスを展開し、IPOに向けて事業拡大を推進しています。

■会社概要

所在地：埼玉県さいたま市南区文蔵1丁目17-10宮前第一ビル

創業：2007年4月

代表者：代表取締役社長 鈴木徹

資本金：10,000万円

URL：https://eclasia.co.jp

事業内容：エクラシア事業（サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、通所介護）

ウェルサンライズ事業（日中支援型障がい者グループホーム）

ラウンド＆ケア事業（訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、訪問看護）

ハピシア薬局事業（調剤薬局）

■本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社エクラシア

担当者：経営戦略部広報担当 日高

E-Mail：pr@eclasia.co.jp