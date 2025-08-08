幸楽苑公式Xにて夏にピッタリな「冷麺」キャンペーン開催！30名様に幸楽苑のお食事券が当たる!!

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、8月11日（月）10:00～、対象ポストからご応募いただきますと、抽選で30名様に幸楽苑のお食事券5,000円分が当たるXキャンペーンを開催いたします。

この機会に、ぜひご参加ください。

■キャンペーン情報

■X（旧Twitter）キャンペーン

キャンペーン名:「夏は幸楽苑の冷麺で決まりでしょ キャンペーン」

応募期間 :2025年8月11日（月）10:00 ～ 8月24日（日）23:59まで

応募方法 :幸楽苑 公式X（旧Twitter）(https://x.com/kourakuen_pr)をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポスト

プレゼント内容:幸楽苑お食事券5,000円分（500円×10枚）を30名様にプレゼント

詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。（夏は幸楽苑の冷麺で決まりでしょ キャンペーン(https://www.kourakuen.co.jp/storage/brand_info/attachment/818/%E5%A4%8F%E3%81%AF%E5%B9%B8%E6%A5%BD%E8%8B%91%E3%81%AE%E5%86%B7%E9%BA%BA%E3%81%A7%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3_%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E8%A6%8F%E7%B4%84.pdf)）

■商品情報

■冷麺

価格 :790円（税込）

セット :餃子セット 990円（税込）※80円お得

チャーハンセット 1,090円（税込）※70円お得

販売期間:販売中

対象店舗:幸楽苑 全店

■その他 夏季限定メニュー

■冷し中華

価格 :790円（税込）

セット :餃子セット 990円（税込）※80円お得

チャーハンセット 1,090円（税込）※70円お得

販売期間:販売中

対象店舗:幸楽苑 全店

■冷し担担麺

価格 :790円（税込）

セット :餃子セット 990円（税込）※80円お得

チャーハンセット 1,090円（税込）※70円お得

販売期間:販売中

対象店舗:幸楽苑 全店

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。