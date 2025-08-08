70代以上が考える「理想の働き方」～テレワーク時代に求めるリアルな選択～（ビジネス・マッチングサイト『一括.jp』調べ）
ビジネス・マッチングサイト『一括.jp』が、70代以上の会社員100名を対象に「働きやすさ」に関する価値観を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327092&id=bodyimage1】
近年、働き方改革やテレワークの普及により、企業は多様な勤務スタイルを取り入れるようになってきました。こうした変化の中で、若年層や中堅層に向けた制度設計は進んでいますが、高年齢層、特に70代以上の人々はどのような働き方を望んでいるのでしょうか？
そこで今回、厳選された業者を紹介するビジネス・マッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/esim/ ）」は、70代以上の会社員100名を対象にアンケート調査を実施。「理想の勤務形態」「テレワークの魅力」「テレワークの不安」について具体的なデータを収集しました。
高年齢層の人材活用や就労継続に関心をお持ちの企業担当者にとって、本調査はテレワークや柔軟な働き方を支える制度設計の見直しに向けた実務的なヒントとなるはずです。既に制度を導入済みの企業にとっても、シニア層のリアルな声を捉える材料となるでしょう。
▼調査項目
・ 調査1：70代以上会社員が希望する働き方は？
・ 調査2：テレワークを導入して実感するメリットは？
・ 調査3：テレワークに感じる不安やデメリットは？
◆まとめ：70代以上の働き方意識に見る「オフィス回帰」と「柔軟性」の共存
1．出社への安心感と、慣れ親しんだスタイルへの信頼
2．通勤負担の軽減と、自身に合った働き方への模索
3．テレワーク導入には、配慮ある環境整備と支援が不可欠
調査結果1：あなたの希望に最も近い働き方は、次のうちどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327092&id=bodyimage2】
最も多かったのは「完全にオフィス勤務を希望する」で、全体の38.0％（38人）を占めました。対面でのやり取りや職場での一体感を重視する傾向がうかがえ、70代以上の世代に根強い出社志向が表れています。
次いで多かったのは「基本はオフィス勤務だが、週1～2日程度はテレワークしたい」で20.0％（20人）、続いて「会社や業務内容に応じて柔軟に決めたい（特にこだわりはない）」が19.0％（19人）と、柔軟な働き方への一定の支持も見られました。
一方で、「基本はテレワークだが、週1～2日は出社したい」が13.0％（13人）、「完全にテレワーク中心を希望」が10.0％（10人）と、テレワーク寄りの働き方を望む層は比較的少数にとどまりました。
調査結果2：あなたがテレワークを行う際に特に魅力を感じることはなんですか？（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327092&id=bodyimage3】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、テレワークを行う際に特に魅力を感じることをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「通勤時間や移動の負担が軽減される」で、全体の45.0％（45人）がテレワークの魅力として挙げています。年齢的な体力面の負担や通勤ストレスを避けたいという意識が強く表れた結果といえるでしょう。
次いで多かったのは「テレワークに特に魅力は感じない（オフィス勤務がよい）」で30.0％（30人）でした。これまでのキャリアの中で培われた働き方を重視し、対面での業務や人との交流に価値を見出している人も少なくないことがわかります。
