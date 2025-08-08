スターガルト病市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月08に「スターガルト病市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。スターガルト病に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
スターガルト病市場の概要
スターガルト病市場に関する当社の調査レポートによると、スターガルト病市場規模は 2035 年に約 450 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の スターガルト病市場規模は約 33.2 百万米ドルとなっています。スターガルト病に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 23.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、シュタルガルト病の市場シェア拡大は、高度な診断技術の導入によるものです。人工知能（AI）をベースとした網膜画像診断ソリューションは、2024年に欧米のクリニックで診断プロセスを最大65%短縮し、糖尿病網膜症や加齢黄斑変性症などの疾患の検出を加速させました。GoogleのDeepMindやEyenukのEyeArtといったソリューションは、95%以上の感度と特異度を示し、プライマリケア診療においてほぼリアルタイムでのスクリーニングを可能にしました。イギリスのNHS（国民保健サービス）と米国の少数の眼科クリニックでは、これらのツールの使用により、平均診断時間が半分の12分未満に短縮され、クリニックにおける早期介入とワークフローの効率性が向上しました。
スターガルト病に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/stargardt-disease-market/590641647
シュタルガルト病に関する市場調査では、遺伝性疾患の有病率の上昇により市場シェアが拡大することが明らかになっています。2025年までに、世界中で2百万人以上が、黄斑変性症の中で最も広範にみられる遺伝性疾患であるシュタルガルト病の主原因であるABCA4遺伝子の病原性変異を有する可能性があると予想されています。有病率調査によると、20人に1人が少なくとも1つの変異ABCA4アレルを保有し、50人に1人が1つ保有しており、ヨーロッパ及び北米の人口では有病率が高くなっています。患者数の増加は、既存の治療法が緩和治療と経過観察に限られていることから、特別な治療法の重要性を浮き彫りにしています。
しかし、製造のスケーラビリティの限界により、今後数年間の市場成長は制限されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327087&id=bodyimage1】
スターガルト病市場セグメンテーションの傾向分析
スターガルト病市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、スターガルト病の市場調査は、薬剤タイプ別、年齢層別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
スターガルト病市場のサンプルコピーの請求:
年齢層別に基づいて、大人と子供に分割されています。このうち、子供セグメントは予測期間中に成長が見込まれています。この地域で診断される症例の約45%が子供であるため、子供はシュタルガルト病市場のターゲットセグメントにおいて重要な部分を占めます。大人が早期に視力を失う症例は進行が速い傾向があり、小児用アプリケーション、遺伝子検査、低視力補助機器への需要が高まっています。特に欧米では、この疾患に対する理解が深まり、早期診断のレベルが高まっているため、臨床試験や治療法の開発において、このセグメントの重要性が高まっています。
