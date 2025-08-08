ツール・ド・フランス優勝記念キャンペーン 第2弾：イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」から、「V4 限定仕様モデル」を発売！
ツール・ド・フランス2025にて、UAEチームエミレーツXRGのタデイ・ポガチャルが自身4度目となる個人総合優勝を達成。昨年に続く2連覇という偉業を成し遂げました。
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」では、この快挙を記念たキャンペーン第2弾として「V4 限定仕様モデル」をコルナゴ公式オンラインショップ「SHIFTA」限定で発売します。
通常の完成車から、ホイールをENVE 45へのアップグレードし、10セット限定でお得な特別価格でご提供します！
▼詳しくはコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/785
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327078&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327078&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327078&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327078&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327078&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
