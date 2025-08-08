ツール・ド・フランス優勝記念キャンペーン 第1弾：イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」から、Y1Rs/V5Rsのプレミアムパッケージ限定仕様車が発売！
ツール・ド・フランス2025にて、UAEチームエミレーツXRGのタデイ・ポガチャルが自身4度目、昨年に続き２連覇となる個人総合優勝を達成！この偉業を祝し、株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」から特別限定仕様の「プレミアムパッケージ」が登場します。
対象モデルは、実際にレースでも使用された「Y1Rs」と「V5Rs」。
Dura Ace Di2仕様のプレミアムパッケージ完成車に、ENVE SES4.5ホイール（白デカール／黒デカール選択可）とFizik VENTO ARGOサドル（140mm）を組み合わせた、特別アッセンブル仕様。いずれもプロレベルの高性能パーツで構成されたこのパッケージは、通常購入価格より約10％お得な特別価格でのご提供となります。
世界最高峰のレースで証明された走行性能をお得なキャンペーンを利用してぜひ、ご体感ください。
▼パーツスペックなど詳しくはコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/784
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
対象モデルは、実際にレースでも使用された「Y1Rs」と「V5Rs」。
Dura Ace Di2仕様のプレミアムパッケージ完成車に、ENVE SES4.5ホイール（白デカール／黒デカール選択可）とFizik VENTO ARGOサドル（140mm）を組み合わせた、特別アッセンブル仕様。いずれもプロレベルの高性能パーツで構成されたこのパッケージは、通常購入価格より約10％お得な特別価格でのご提供となります。
世界最高峰のレースで証明された走行性能をお得なキャンペーンを利用してぜひ、ご体感ください。
▼パーツスペックなど詳しくはコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/784
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327077&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
プレスリリース詳細へ