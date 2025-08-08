4割以上が念入りにケアをしている！「海やプールの後、髪のケアはどの程度行いますか？」のアンケート調査
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「海やプールの後、髪のケアはどの程度行いますか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、海やプールの後の髪のケアに対する意識について調査・分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2025年8月6日 ～ 2025年8月7日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/14968
■海やプール後の髪の変化、特に気になるのは"きしみ"が最多
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327037&id=bodyimage1】
「海やプールの後、特に気になる髪の変化を教えてください。」の質問では、『きしみ』が42%、『パサつき』が30%、『ゴワつき』が19%、『うねり』が3%、『ハリ・コシ』が2%、『特になし』が4%という結果となりました。4割以上の人が『きしみ』を特に気にしていることがわかりました。
■海やプール後の髪のケア、4割以上が念入りにケアをしている！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327037&id=bodyimage2】
「海やプールの後、髪のケアはどの程度行いますか？」の質問では、『普段通りのケアをする』が44%、『念入りにケアをする』が42%、『全くケアをしない』が14%という結果となりました。
以下に理由をまとめました。
《普段通りのケアをする》
・面倒で普段以上のことができないから。（30代／女性／大阪府／専業主婦）
・特に髪にこだわりがなく塩素を落とすだけでいつも通りシャンプーしている（40代／女性／福岡県／無職）
・手間がかかることは面倒くさいから（30代／女性／北海道／パート、アルバイト）
・髪には気を遣うほうですが、お金があまりないのでいつも通りのケアをやります。（20代／女性／岩手県／パート、アルバイト）
・髪がきしむが、お金がかかるので、普段と同じケアしかしない。（30代／女性／和歌山県／専業主婦）
・基本的には普段通りのケアしかしていない。一時的にきしみなどを感じても、そのうち気にならなくなるだろうしまあいいかと思ってしまう。（20代／女性／東京都／無職）
・ちゃんとケアしたほうがよいのは確かだが、面倒なので軽いケアで済ませています。（50代／女性／東京都／自営業、自由業）
・プールの塩素が気になるので、帰ったらなるべく早くシャンプー、コンディショナーをする程度で特別なケアはしていない（40代／女性／神奈川県／専業主婦）
《念入りにケアをする》
・表面的なケアでは、塩素のダメージは取れないと思うので、美容室に行って集中的にケアをする。（40代／男性／東京都／正社員）
・水に濡れて拭いただけで帰るので、家に着いた頃にはきしみがすごいです。なので、念入りに髪を洗って、ダメージケアができるトリートメントで対策しています。（20代／女性／岡山県／自営業、自由業）
・きしみ、色落ちが気になるので、その日は念入り用のトリートメントでしっかり保湿をして、ドライヤーのブローもしっかりする。アウトバストリートメントもドライヤー前にしっかりする。（30代／女性／東京都／派遣社員、契約社員）
・海水の塩分やプールの塩素でギシギシになってしまうので、なるべく早くしっかりケアをしたいから。（40代／女性／東京都／正社員）
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2025年8月6日 ～ 2025年8月7日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/14968
■海やプール後の髪の変化、特に気になるのは"きしみ"が最多
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327037&id=bodyimage1】
「海やプールの後、特に気になる髪の変化を教えてください。」の質問では、『きしみ』が42%、『パサつき』が30%、『ゴワつき』が19%、『うねり』が3%、『ハリ・コシ』が2%、『特になし』が4%という結果となりました。4割以上の人が『きしみ』を特に気にしていることがわかりました。
■海やプール後の髪のケア、4割以上が念入りにケアをしている！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327037&id=bodyimage2】
「海やプールの後、髪のケアはどの程度行いますか？」の質問では、『普段通りのケアをする』が44%、『念入りにケアをする』が42%、『全くケアをしない』が14%という結果となりました。
以下に理由をまとめました。
《普段通りのケアをする》
・面倒で普段以上のことができないから。（30代／女性／大阪府／専業主婦）
・特に髪にこだわりがなく塩素を落とすだけでいつも通りシャンプーしている（40代／女性／福岡県／無職）
・手間がかかることは面倒くさいから（30代／女性／北海道／パート、アルバイト）
・髪には気を遣うほうですが、お金があまりないのでいつも通りのケアをやります。（20代／女性／岩手県／パート、アルバイト）
・髪がきしむが、お金がかかるので、普段と同じケアしかしない。（30代／女性／和歌山県／専業主婦）
・基本的には普段通りのケアしかしていない。一時的にきしみなどを感じても、そのうち気にならなくなるだろうしまあいいかと思ってしまう。（20代／女性／東京都／無職）
・ちゃんとケアしたほうがよいのは確かだが、面倒なので軽いケアで済ませています。（50代／女性／東京都／自営業、自由業）
・プールの塩素が気になるので、帰ったらなるべく早くシャンプー、コンディショナーをする程度で特別なケアはしていない（40代／女性／神奈川県／専業主婦）
《念入りにケアをする》
・表面的なケアでは、塩素のダメージは取れないと思うので、美容室に行って集中的にケアをする。（40代／男性／東京都／正社員）
・水に濡れて拭いただけで帰るので、家に着いた頃にはきしみがすごいです。なので、念入りに髪を洗って、ダメージケアができるトリートメントで対策しています。（20代／女性／岡山県／自営業、自由業）
・きしみ、色落ちが気になるので、その日は念入り用のトリートメントでしっかり保湿をして、ドライヤーのブローもしっかりする。アウトバストリートメントもドライヤー前にしっかりする。（30代／女性／東京都／派遣社員、契約社員）
・海水の塩分やプールの塩素でギシギシになってしまうので、なるべく早くしっかりケアをしたいから。（40代／女性／東京都／正社員）