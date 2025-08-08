６万人の生活習慣病を診てきた医師がたどりついた、たった一口でストレスを手放す「最高の瞑想法」――新刊書籍『食べる瞑想』（著者：山下明子）8月21日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『食べる瞑想』（著者：山下 明子）を8月21日（木）に発売いたします。
■『食べる瞑想』
・アマゾン：https://amzn.to/4fspYri
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405100
■内容紹介
◆６万人の診察経験から導いた「最高の瞑想法」
◆たったの一口で、心がスーッと緩んでいく
忙しいあなたでも、大丈夫。
「義務化する食事」を見直す勇気と幸せな毎日が続く「最後の答え」を授けます。
＊＊推薦の声＊＊
木村多江（俳優）
食べ方でこんなに変わるとは。
にこにこ幸せ気分。
忙しくても心も体も健康に。
こんな素敵なことはない。
久賀谷亮（アメリカ神経精神医学会認定医）
食は、あなたの「人生の質」を
劇的に変える鍵である。
この本で、その真実に気づくはずだ。
＊＊＊＊＊＊＊＊
□人生が好転する「チョコレート瞑想」
□料理をするときの「五感フル活用法」
□瞑想の目的は「集中」ではない
□食前に「空腹スケール」をチェックする
□やけ食いを阻止する「心のブレーキ」
「渇いた心」は、食卓で癒やせるのです。
■商品情報
書名：食べる瞑想
著者：山下 明子
定価：1,870円
ISBNコード：978-4-8379-4051-7
発売日：2025年8月21日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4fspYri
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405100
■著者紹介
山下明子（やました・あきこ）
佐賀県生まれ。医学博士。医療法人社団如水会今村病院副院長。
脳神経内科医として6万人もの生活習慣病患者を診察し、「健康づくりを指導する専門家」として多くの信頼を集める。薬ばかりに頼るのではなく、一人ひとりが主体的に健康になれるよう、Well-being、マインドフルネス、栄養、運動、睡眠、脱依存、習慣化を組み合わせた多角的なアプローチを提唱。
人々が健康づくりを楽しむ社会を目指し、2016年に株式会社マインドフルヘルスを設立。
2019年には米国でマインドフルネスをベースにした食事療法「MB-EAT」を学び、その知見を健康指導に活かしてきた。現在は、一般の方や医療従事者向けの講演会を積極的に行っており、自身のYouTubeチャンネル「マインドフル睡眠チャンネル」は登録者数11万人を誇る。日本人間ドック学会専門医、日本抗加齢医学会専門医など、専門資格も多数。
著書に『やせる呼吸』（二見書房）、『死ぬまで若々しく元気に生きるための賢い食べ方』（あさ出版）、『やめられないをやめる本』（小学館）などがある。
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ