East Pacific Trade（EPT）が2025AWより日本初上陸!!
■East Pacific Trade（EPT）Brand Profile
2019年、DC ShoesやHUFのグローバル展開を牽引した Jai Baek（ジェイ・ベック） によってソウルで設立。
南カリフォルニアで培ったスケートシューズの設計思想に、アジア的な間やバランス感覚を重ね、「カルチャーを日常に落とし込む」ためのプロダクトを提案している。
構造・履き心地・素材・色温度のすべてをストリート目線で組み上げること。
“アイデンティティのある日常靴”をつくること。
EPTは、「その街で生きるスタイル」を足元からつくるフットウェアブランドである。
■25AW Collection Release
今季のパレットは、湿度を帯びたグレー、焼けたブラウン、ダスティピンク、そしてナチュラルに色褪せたベージュ。
いずれも、ストリートの現場を見てきたJai Baekの経験に根ざしたカラーリングで、都市の空気感や温度に自然と馴染む設計。
質感・経年変化・スタイリング実用性までを逆算し、「生活ごと着地するトーン」として落とし込んでいます。
■KEY MODELS
Brown / Pink \18,700
FAT
EPTの根幹をなすカルチャー・シグネチャー。
DC Shoes時代に確立されたファットタン構造をベースに、極厚ライニングとDSIインソールを組み込んだ、EPTを象徴するモデル。
BONE BLACKやBROWN PINKなど沈んだ配色と、起毛素材による**“静かなボリューム”**が、スタイル全体に立体感と重さを与える。
(5色展開)
\18,700 - 19,250 (taxin)
Black / Lavender
\18,700
Bone / Black
\18,700
Burgundy / Blue
\18,700
Milk Cow / Brown
\19,250
Tofu / Tan \17,050
SANTOS
“走れるレトロ”を都市仕様にチューニング。
70～90sのランニングシューズから着想しつつ、ボリュームあるパネル構成とDSIインソールで安定感を確保。
MILK COWやGREY PINKなど、遊びのある配色でもスタイリングに自然と馴染む。
足元に確かな存在感を残すローカット。
(7色展開)
\17,050 - 18,700 (taxin)
Brown / Off White
\17,050
Burgundy / Beige
\17,050
Cream
\17,050
Milk Cow / Brown
\18,700
Navy / Off White
\17,050
Black / D.Gum
\17,050
Pink \18,700
DIEGO
70sフットボールシューズをベースに、EPTらしく再構築したロートップモデル。
アーチをしっかり支えるオリジナル設計のACO（Arch Cookies Ortholite）インソールと、Phylonミッドソールを採用し、履き心地とクッション性を両立。
グリップ力を高めるクリアアウトソールが、重厚なアッパーと対照的に軽快な足さばきを支える。
FGレザーやスエードの素材使いと立体的なステッチワークにより、クラシックなシルエットに“EPTの今”がにじむ一足。
(5色展開)
\18,700 (taxin)
Brown / Pink
\18,700
Olive / Pink
\18,700
Tan
\18,700
Green / D.Green
\18,700
Black \17,050
DIVE
履き込んだような質感と厚底の重みが同居するヴィンテージスニーカー。
クラシックキャンバスをベースに、クレープ調アウトソール、ワックス加工のフォクシング、起毛レザーなどをレイヤード。
TOFUといったインパクトある柄も、色と素材の処理で“抜け感のある違和感”として成立する。
履いた瞬間からスタイルに“履きこなし”の余白を与える、EPTらしい一足。
(2色展開)
\17,050 (taxin)
Black / White
\17,050
White / Black \17,050
COURT
クラシックの延長で機能する、EPT流のプレーンモデル。
80年代のテニスシューズをモチーフに、広めのトゥ、ジュエルディテール、ソフトな履き口などを加え、洗練された普段履きとして成立。
(2色展開)
\17,050 (taxin)
Taupe / Black
\17,050
【Website / Instagram】
Website : https://eastpacifictrade.jp/
Instagram : https://www.instagram.com/eastpacifictrade/
【掲載クレジット】
日本語表記：イースト△パシフィック△トレード
英表記：east△pacific△trade