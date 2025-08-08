East Pacific Trade（EPT）が2025AWより日本初上陸!!

株式会社JIC GLOBAL JAPAN

■East Pacific Trade（EPT）Brand Profile

2019年、DC ShoesやHUFのグローバル展開を牽引した Jai Baek（ジェイ・ベック） によってソウルで設立。

南カリフォルニアで培ったスケートシューズの設計思想に、アジア的な間やバランス感覚を重ね、「カルチャーを日常に落とし込む」ためのプロダクトを提案している。

構造・履き心地・素材・色温度のすべてをストリート目線で組み上げること。

“アイデンティティのある日常靴”をつくること。

EPTは、「その街で生きるスタイル」を足元からつくるフットウェアブランドである。

■25AW Collection Release

今季のパレットは、湿度を帯びたグレー、焼けたブラウン、ダスティピンク、そしてナチュラルに色褪せたベージュ。

いずれも、ストリートの現場を見てきたJai Baekの経験に根ざしたカラーリングで、都市の空気感や温度に自然と馴染む設計。

質感・経年変化・スタイリング実用性までを逆算し、「生活ごと着地するトーン」として落とし込んでいます。

■KEY MODELS

Brown / Pink \18,700FAT

EPTの根幹をなすカルチャー・シグネチャー。

DC Shoes時代に確立されたファットタン構造をベースに、極厚ライニングとDSIインソールを組み込んだ、EPTを象徴するモデル。

BONE BLACKやBROWN PINKなど沈んだ配色と、起毛素材による**“静かなボリューム”**が、スタイル全体に立体感と重さを与える。

(5色展開)

\18,700 - 19,250 (taxin)

Black / Lavender

\18,700

Bone / Black

\18,700

Burgundy / Blue

\18,700

Milk Cow / Brown

\19,250

Tofu / Tan \17,050SANTOS

“走れるレトロ”を都市仕様にチューニング。

70～90sのランニングシューズから着想しつつ、ボリュームあるパネル構成とDSIインソールで安定感を確保。

MILK COWやGREY PINKなど、遊びのある配色でもスタイリングに自然と馴染む。

足元に確かな存在感を残すローカット。

(7色展開)

\17,050 - 18,700 (taxin)

Brown / Off White

\17,050

Burgundy / Beige

\17,050

Cream

\17,050

Milk Cow / Brown

\18,700

Navy / Off White

\17,050

Black / D.Gum

\17,050

Pink \18,700DIEGO

70sフットボールシューズをベースに、EPTらしく再構築したロートップモデル。

アーチをしっかり支えるオリジナル設計のACO（Arch Cookies Ortholite）インソールと、Phylonミッドソールを採用し、履き心地とクッション性を両立。

グリップ力を高めるクリアアウトソールが、重厚なアッパーと対照的に軽快な足さばきを支える。

FGレザーやスエードの素材使いと立体的なステッチワークにより、クラシックなシルエットに“EPTの今”がにじむ一足。

(5色展開)

\18,700 (taxin)

Brown / Pink

\18,700

Olive / Pink

\18,700

Tan

\18,700

Green / D.Green

\18,700

Black \17,050DIVE

履き込んだような質感と厚底の重みが同居するヴィンテージスニーカー。

クラシックキャンバスをベースに、クレープ調アウトソール、ワックス加工のフォクシング、起毛レザーなどをレイヤード。

TOFUといったインパクトある柄も、色と素材の処理で“抜け感のある違和感”として成立する。

履いた瞬間からスタイルに“履きこなし”の余白を与える、EPTらしい一足。

(2色展開)

\17,050 (taxin)

Black / White

\17,050

White / Black \17,050COURT

クラシックの延長で機能する、EPT流のプレーンモデル。

80年代のテニスシューズをモチーフに、広めのトゥ、ジュエルディテール、ソフトな履き口などを加え、洗練された普段履きとして成立。

(2色展開)

\17,050 (taxin)

Taupe / Black

\17,050

【Website / Instagram】

Website : https://eastpacifictrade.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/eastpacifictrade/

【掲載クレジット】

日本語表記：イースト△パシフィック△トレード

英表記：east△pacific△trade