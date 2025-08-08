イタリアのロードバイク「COLNAGO」から、数量限定でネイサン・ハースとコラボしたカステリのサイクルジャージが登場！
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアのロードバイクブランド「COLNAGO（コルナゴ）」から、「NATHAN HAAS × COLNAGO ― SOGシリーズからスペシャルコラボジャージ」が登場します。
世界最高峰のロードレースシーンで活躍し、現在はグラベル界のトップレーサーとして注目されるオーストラリア出身のネイサン・ハース（Nathan Haas）。ツアー・オブ・ブリテン 総合優勝、ジャパンカップ２度の制覇など輝かしい実績を誇り、ロードとグラベルの両方で高い評価を受ける存在です。
そんなネイサン・ハースとコルナゴのパートナーシップから、グラベルジャージの理想を体現する限定コラボモデルが誕生しました。ベースとなるのは、真の情熱を持ってグラベルに挑むライダーのために設計されたSOG（Spirit of Gravel）シリーズ。
過酷なクライムからトレイルライドまで幅広く対応し、グラベルという未知の冒険に挑むライダーのために、スタイルとパフォーマンスを妥協なく両立。使用されているAir_O Stretch素材は、柔らかく伸縮性が高いので、体に吸い付くようなフィット感で今までの「快適」という概念に新しい基準を打ち立てます。
「Made in Italy」の確かな品質と、Haasの情熱が息づくこの限定ジャージ。挑戦を続ける全てのライダーに向けた一着です。
▼製品について詳しくは、コルナゴ日本公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/782
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
世界最高峰のロードレースシーンで活躍し、現在はグラベル界のトップレーサーとして注目されるオーストラリア出身のネイサン・ハース（Nathan Haas）。ツアー・オブ・ブリテン 総合優勝、ジャパンカップ２度の制覇など輝かしい実績を誇り、ロードとグラベルの両方で高い評価を受ける存在です。
そんなネイサン・ハースとコルナゴのパートナーシップから、グラベルジャージの理想を体現する限定コラボモデルが誕生しました。ベースとなるのは、真の情熱を持ってグラベルに挑むライダーのために設計されたSOG（Spirit of Gravel）シリーズ。
過酷なクライムからトレイルライドまで幅広く対応し、グラベルという未知の冒険に挑むライダーのために、スタイルとパフォーマンスを妥協なく両立。使用されているAir_O Stretch素材は、柔らかく伸縮性が高いので、体に吸い付くようなフィット感で今までの「快適」という概念に新しい基準を打ち立てます。
「Made in Italy」の確かな品質と、Haasの情熱が息づくこの限定ジャージ。挑戦を続ける全てのライダーに向けた一着です。
▼製品について詳しくは、コルナゴ日本公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/782
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326928&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
プレスリリース詳細へ