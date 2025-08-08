「宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座」をリニューアルしました。（株式会社新生技術開発研究所 本社：福岡県、代表取締役：石丸大輔）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326772&id=bodyimage1】
株式会社新生技術開発研究所（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石丸大輔）が運営する諒設計アーキテクトラーニングスクールは、2025年8月8日、通信教育講座・資格の諒設計アーキテクトラーニングの「宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座」をリニューアルしたことをお知らせいたします。
宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座の内容
宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座/W資格取得スペシャル講座では、テキストに沿って学習できるので初心者の方でも問題なく学ぶ事ができ、人気の講座となっています。
今回のリニューアルでは、資格を楽に取得したい人のためにW資格取得スペシャル講座の新設をおこないました。
宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座の資格取得について
講座で学ぶ内容は日本占い師協会の「宿曜占星術アドバイザー」（https://www.uranai.org/shukuyo/）、日本メディカル心理セラピー協会の「二十七宿鑑定士（R）」（https://www.domap.net/uranai/syukuyo/）それぞれの資格試験対策になっています。
日本占い師協会
https://www.uranai.org/shukuyo/
日本メディカル心理セラピー協会
https://www.domap.net/uranai/syukuyo/
宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座の詳細・お申し込みはこちら
https://www.designlearn.co.jp/syukuyo/
お問い合わせはこちら
https://www.designlearn.co.jp/ryotoi/
配信元企業：株式会社新生技術開発研究所
株式会社新生技術開発研究所（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石丸大輔）が運営する諒設計アーキテクトラーニングスクールは、2025年8月8日、通信教育講座・資格の諒設計アーキテクトラーニングの「宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座」をリニューアルしたことをお知らせいたします。
宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座の内容
宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座/W資格取得スペシャル講座では、テキストに沿って学習できるので初心者の方でも問題なく学ぶ事ができ、人気の講座となっています。
今回のリニューアルでは、資格を楽に取得したい人のためにW資格取得スペシャル講座の新設をおこないました。
宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座の資格取得について
講座で学ぶ内容は日本占い師協会の「宿曜占星術アドバイザー」（https://www.uranai.org/shukuyo/）、日本メディカル心理セラピー協会の「二十七宿鑑定士（R）」（https://www.domap.net/uranai/syukuyo/）それぞれの資格試験対策になっています。
日本占い師協会
https://www.uranai.org/shukuyo/
日本メディカル心理セラピー協会
https://www.domap.net/uranai/syukuyo/
宿曜占星術アドバイザーW資格取得講座の詳細・お申し込みはこちら
https://www.designlearn.co.jp/syukuyo/
お問い合わせはこちら
https://www.designlearn.co.jp/ryotoi/
配信元企業：株式会社新生技術開発研究所
プレスリリース詳細へ