楽しく学べるがたくさん！！――【8/16（土）開催】前川製作所東京本社で開催される「前川こども教室」のご案内

世界シェア40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびに各種プラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真）のグループ会社で、不動産賃貸管理業を営む株式会社前川（以降「当社」）は、前川製作所のミッションである「企業活動を通じた人類奉仕」実現にむけた活動の一環として、2023年より「前川こども教室」を定期的に開催しております。

当社は、日本の将来を担うこどもたちに理系分野に関する関心が芽生えるきっかけを届けたいという想いから、体験型のSTEAM教育プログラム※を中心に開催しております。

「興味はあるけど、こどもが関心のあるテーマを見つけるまで、いくつもの体験教室を渡り歩く時間がない」「しつこく勧誘されるか不安」といった親御さんの声をお伺いし、1日で「いくつかの教室をちょっとずつ体験できること」「堅苦しい座学ではなく、コミュニケーションをしながら楽しく体験できること」をコンセプトにしております。

※STEAM教育：科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、芸術・リベラルアーツ（Arts）、数学（Mathematics）の5つの分野を統合的に学ぶ教育のこと

8/16（土）モノづくり体験教室のご案内

前川こども教室と模型＆JOYがコラボ企画を開催！ 複数の自由工作ワークショップを実施します。道具の使い方やつくる楽しさを、会話をしながら体験できます。お子さまだけでなく、保護者の皆さまにも「なるほど！」と思っていただける学びの時間をお届けします。

【日程】2025年8月16日（土）

【会場】前川製作所本社ビル

【住所】東京都江東区牡丹3-14-15

（東西線「門前仲町駅」より徒歩5分）

（大江戸線「門前仲町駅」より徒歩8分）

（越中島駅より徒歩8分）

【ワークショップ】 お申し込みはこちら(https://www.yasosuke.co.jp/mayekawamono816)から

てんとう虫の工作キットメカトロウィーゴ小鳥のフィギア恐竜のジオラマ親子で似顔絵教室

