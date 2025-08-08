【登別石水亭】石水亭では、早朝の日帰り入浴を始めました。

野口観光マネジメント株式会社

登別石水亭でございます。

石水亭では、より多くのお客様にお楽しみ頂けるように、早朝からご利用できる、早朝日帰り入浴の営業を開始致しました。

これまでは、11：00～19：00（18：00最終受付）のお時間で営業を行っておりましたが、今後は5：00～9：00（最終受付8：00）の早朝の時間帯にもご利用頂けます。

石水亭は、日ごろから毎日、多くのお客様に日帰り入浴をご利用頂いておりまして、大変感謝しておりますが、一部のお客様からは「早朝も営業してほしい」というお声が以前から挙がっていたので、そのご要望にお応え致しました。早朝のご入浴は、主にご近所にお住まいの方や、夜勤帰りの方々にご利用頂いております。今の時期だと、16：00には外が明るいので、お時間によっては気持ちの良い景色をご覧頂きながらご入浴をお楽しみ頂けます。また、当館は大浴場が2ヶ所あり、そちらもお楽しみ頂けるポイントです。

今まで日中の日帰り入浴をご利用頂いていた方も、初めてご利用される方も、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

辛夷館大浴場銀杏館露天風呂