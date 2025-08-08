『RPG-04 タイガーガール ガル』アクションフィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「蝸之殼Snail Shell」より、『RPG-04 タイガーガール ガル 1/12スケール 完成品アクションフィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●RPG-04 タイガーガール ガル 1/12スケール 完成品アクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-189599&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■RPG-04 タイガーガール ガル 1/12スケール 完成品アクションフィギュア
【製品情報】
□参考価格：10,560円(税込)
□発売日：2026年2月予定
□ブランド：蝸之殼Snail Shell
【スケール】1/12
【サイズ】本体高さ約150mm(頭頂部まで)
【素材】PVC/ABS/POM/合金
【セット内容一覧】
・フィギュア本体×1
・付け替え用フェイスパーツ×2(口開き・不機嫌、本体装着分含む)
・視線替え用ミニツールNEO×1
・付け替え用ハンドパーツ×3セット(かぎ爪・もの持ち手・握り手、本体装着分含む)
・魚の骨×1
・クリア台座×1
・支柱×1
・クリップ×1
・支柱延長パーツ×1
≪購入特典≫
・マンガ肉(骨と肉は分解可能)×1
「へっへっへ、ここ通るんか？ワシが道主やで。さ、銭出してもらおか～？」
・フェイスパーツが2種類(口開き・不機嫌)付属します。フル可動眼球ギミック付きで、付属の「視線替え用ミニツールNEO」で視線を変更できます。
・付け替え用ハンドパーツは3セット(かぎ爪・もの持ち手・握り手)付属します。
・食べ残した魚の骨が付属します。さらに武器として持たせることもできます。フィギュア本体のテイルは軟質素材でできており、ワイヤーが内蔵されているため自由に曲げられます。
・購入特典としてマンガ肉が付属します。骨と肉は分解可能で、骨パーツを武器として持たせることもできます。
・肌の色は塗装で、虎の模様はタンポ印刷で再現し、ディテールを豊富に盛り込み、リアルな質感を演出しています。本商品は、複雑かつ繊細な量産工程を経て仕上げられています。目立ちやすい部分のゲートとパーティングラインの処理はもちろん、塗装工程は1，000以上、タンポ印刷も120箇所を超える緻密な仕様となっております。こだわり抜いた膨大な「工程数」によって、ハイエンド商品にふさわしいクオリティを実現いたしました。新規デザインの素体は、イラストのメリハリのある体型の魅力を最大限に引き出しています。
※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)SNAIL SHELL
【店舗情報】
