女の子のための史上最強にかわいい番組！『かわいいにむちゅ(ハート)』第2弾制作決定！令和のキラキラアイドル iLiFE! ・ AVAM ・ 最終未来少女 が登場！メ～テレにて９月７日（日）深夜０時４０分から(ハート)

名古屋テレビ放送株式会社かわいすぎる 第2弾出演者のみなさん(ハート)

メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）は、

女の子の女の子による女の子のための史上最強にかわいい番組

「かわいいにむちゅ(ハート)」第2弾の放送を

2025年９月７日（日）深夜０時40分～1時１0分に決定！

■今話題の３グループが集結！「かわいいの異文化交流」が止まらない(ハート)

かわいい出演者が、かわいい空間で、

メイクや写真の盛り方などはもちろん、

理想の“かわいい”や“かわいい”の概念など

とにかく“かわいい”についてトークする番組の第2弾！

番組ロゴ

第1弾に引き続き、

圧倒的なフォロワー数を持ち、モデル・バンド・YouTubeなど

多岐にわたる活動を行う佐藤ノアがゆるふわMCを担当。

ゲストは、とにかくライブがアツく若い世代に大人気のアイドル「iLiFE!」那蘭のどか、

女子に刺さる小悪魔的コンセプトが魅力のアイドル「AVAM」月深乃絢、

“AIドル”がコンセプトで人間とは思えないビジュアルが話題の「最終未来少女」Tenが登場！

■Locipoにて無料見逃し配信！続報も待っていてね(ハート)

ゆるふわMC：佐藤ノアゲスト：那蘭のどか（iLiFE!）ゲスト：月深乃絢（AVAM）ゲスト：Ten（最終未来少女）

「かわいいにむちゅ(ハート)」第2弾も全国でご覧いただけます！Locipoにて見逃し配信！

また本編には載せられなかった未公開映像もLocipoにて順次公開。

番組の詳細や、かわいすぎるオフショットは続報でお届け予定です！

■ゆるふわMCからのコメント

(ハート)佐藤ノア(ハート)

第1弾の結果次第で第2弾が制作できると聞いていたので、どきどきしていたのですが、

今回第2弾ができると聞いて、かわいいで数字って出せるんだなって思いました(ハート)

これからもかわいいで世界をひっくり返していきたいところです(ハート)



＜ 「かわいいにむちゅ(ハート)」 概要＞

■出演者：佐藤ノア ・ 那蘭のどか(iLiFE!) ・ 月深乃絢(AVAM) ・ Ten(最終未来少女)

■放送日時：2025年9月7日（日）深夜0時40分～1時10分

※東海3県（愛知・岐阜・三重）で放送

■配信：Locipoで見逃し配信

未公開映像も順次配信予定！

■スタッフ：【企画＆演出＆プロデュース】森千咲 【プロデューサー】篠田直哉

■制作著作：メ～テレ