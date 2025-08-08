女の子のための史上最強にかわいい番組！『かわいいにむちゅ(ハート)』第2弾制作決定！令和のキラキラアイドル iLiFE! ・ AVAM ・ 最終未来少女 が登場！メ～テレにて９月７日（日）深夜０時４０分から(ハート)

メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）は、


女の子の女の子による女の子のための史上最強にかわいい番組


「かわいいにむちゅ(ハート)」第2弾の放送を


2025年９月７日（日）深夜０時40分～1時１0分に決定！



■今話題の３グループが集結！「かわいいの異文化交流」が止まらない(ハート)


かわいい出演者が、かわいい空間で、


メイクや写真の盛り方などはもちろん、


理想の“かわいい”や“かわいい”の概念など


とにかく“かわいい”についてトークする番組の第2弾！





第1弾に引き続き、


圧倒的なフォロワー数を持ち、モデル・バンド・YouTubeなど


多岐にわたる活動を行う佐藤ノアがゆるふわMCを担当。


ゲストは、とにかくライブがアツく若い世代に大人気のアイドル「iLiFE!」那蘭のどか、


女子に刺さる小悪魔的コンセプトが魅力のアイドル「AVAM」月深乃絢、


“AIドル”がコンセプトで人間とは思えないビジュアルが話題の「最終未来少女」Tenが登場！



ゆるふわMC：佐藤ノア


ゲスト：那蘭のどか（iLiFE!）


ゲスト：月深乃絢（AVAM）


ゲスト：Ten（最終未来少女）

■Locipoにて無料見逃し配信！続報も待っていてね(ハート)


「かわいいにむちゅ(ハート)」第2弾も全国でご覧いただけます！Locipoにて見逃し配信！


また本編には載せられなかった未公開映像もLocipoにて順次公開。



番組の詳細や、かわいすぎるオフショットは続報でお届け予定です！



■ゆるふわMCからのコメント


(ハート)佐藤ノア(ハート)


第1弾の結果次第で第2弾が制作できると聞いていたので、どきどきしていたのですが、


今回第2弾ができると聞いて、かわいいで数字って出せるんだなって思いました(ハート)


これからもかわいいで世界をひっくり返していきたいところです(ハート)




＜ 「かわいいにむちゅ(ハート)」 概要＞


■出演者：佐藤ノア ・ 那蘭のどか(iLiFE!) ・ 月深乃絢(AVAM) ・ Ten(最終未来少女)


■放送日時：2025年9月7日（日）深夜0時40分～1時10分


※東海3県（愛知・岐阜・三重）で放送


■配信：Locipoで見逃し配信


　　　　未公開映像も順次配信予定！


■スタッフ：【企画＆演出＆プロデュース】森千咲　【プロデューサー】篠田直哉　


■制作著作：メ～テレ