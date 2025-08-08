女の子のための史上最強にかわいい番組！『かわいいにむちゅ(ハート)』第2弾制作決定！令和のキラキラアイドル iLiFE! ・ AVAM ・ 最終未来少女 が登場！メ～テレにて９月７日（日）深夜０時４０分から(ハート)
かわいすぎる 第2弾出演者のみなさん(ハート)
メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）は、
女の子の女の子による女の子のための史上最強にかわいい番組
「かわいいにむちゅ(ハート)」第2弾の放送を
2025年９月７日（日）深夜０時40分～1時１0分に決定！
■今話題の３グループが集結！「かわいいの異文化交流」が止まらない(ハート)
かわいい出演者が、かわいい空間で、
メイクや写真の盛り方などはもちろん、
理想の“かわいい”や“かわいい”の概念など
とにかく“かわいい”についてトークする番組の第2弾！
番組ロゴ
第1弾に引き続き、
圧倒的なフォロワー数を持ち、モデル・バンド・YouTubeなど
多岐にわたる活動を行う佐藤ノアがゆるふわMCを担当。
ゲストは、とにかくライブがアツく若い世代に大人気のアイドル「iLiFE!」那蘭のどか、
女子に刺さる小悪魔的コンセプトが魅力のアイドル「AVAM」月深乃絢、
“AIドル”がコンセプトで人間とは思えないビジュアルが話題の「最終未来少女」Tenが登場！
ゆるふわMC：佐藤ノア
ゲスト：那蘭のどか（iLiFE!）
ゲスト：月深乃絢（AVAM）
ゲスト：Ten（最終未来少女）
■Locipoにて無料見逃し配信！続報も待っていてね(ハート)
「かわいいにむちゅ(ハート)」第2弾も全国でご覧いただけます！Locipoにて見逃し配信！
また本編には載せられなかった未公開映像もLocipoにて順次公開。
番組の詳細や、かわいすぎるオフショットは続報でお届け予定です！
■ゆるふわMCからのコメント
(ハート)佐藤ノア(ハート)
第1弾の結果次第で第2弾が制作できると聞いていたので、どきどきしていたのですが、
今回第2弾ができると聞いて、かわいいで数字って出せるんだなって思いました(ハート)
これからもかわいいで世界をひっくり返していきたいところです(ハート)
＜ 「かわいいにむちゅ(ハート)」 概要＞
■出演者：佐藤ノア ・ 那蘭のどか(iLiFE!) ・ 月深乃絢(AVAM) ・ Ten(最終未来少女)
■放送日時：2025年9月7日（日）深夜0時40分～1時10分
※東海3県（愛知・岐阜・三重）で放送
■配信：Locipoで見逃し配信
未公開映像も順次配信予定！
■スタッフ：【企画＆演出＆プロデュース】森千咲 【プロデューサー】篠田直哉
■制作著作：メ～テレ