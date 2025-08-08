歩くことを楽しむための道具を提案するCaledoor(カレドアー)の2025年秋冬コレクション発売
イギリスで脈々と受け継がれてきた歩く旅「Rambling(ランブリング)」を背景とした、現代の都市生活に馴染む “歩くことを楽しむための道具”を提案するCaledoor(カレドアー)は8月８日（金）より2025 AWコレクションを順次Caledoor公式オンラインストア及び取扱店で発売いたします。
今シーズンも“ロングランブリング”と“ショートランブリング”――ふたつの視点から、旅と日常の境界を心地よく行き来するアイテムを展開します。
【LONG RAMBLING】
LONG RAMBLING
左) Merino Wool Military Hooded Sweater \30,800 / Lightweight Packable Trousers \34,100 / Rambling Bag \37,400 / Rambling Day Pack \49,500
中央左) Cordura Ripstop Nylon Insulation Parka \75,900 / Lightweight Packable Trousers \34,100 / Rambling Day Pack \49,500
中央右）Cordura Ripstop Nylon Insulation Jacket \75,900 / Lightweight Packable Trousers \34,100 / Rambling Day Pack \49,500
右) Cordura Ripstop Nylon Insulation Jacket \75,900 / Merino Wool Half Zip Sweater \28,600 / Lightweight Packable Trousers \34,100
ブランドの定番アイテムでであるメリノウールを使用したミッドレイヤーシリーズに、新型のフーディットタイプがラインナップ。優れた保温性と通気性はそのままに、フード付きでさらに汎用性が向上。さらにミットレイヤーシリーズにシーズンカラーとしてオレンジが登場。落ち葉の風景に映える、鮮やかな差し色としても注目です。
使い勝手万能なインサレーションジャケットの中綿には、「シンサレート(TM)EXソフト」を採用。軽さと暖かさを兼ね備え、アウターとしてはもちろん、アウターレイヤーのインナーとしても活躍します。
また人気のランブリングバッグに新色が登場。加えて、新型のバックパックとサコッシュが仲間入り。バックパックにはサコッシュやランブリングバッグを装着可能で、機能性と拡張性を兼ね備えています。
【SHORT RAMBLING】
SHORT RAMBLING
左) British Army UK Green Denim Coverall \69,300 / Oxford Cloth Wide Easy Trousers \48,400
中央左) British Wool Half Zip Knit Made by macalastair \36,300 / Oxford Cloth Wide Easy Trousers \48,400
中央右）Beaver Herringbone Reversible Coat\86,900 / UK Denim Field Trousers \34,100 / Rambling Wool Gloves \7,700
右) Merino Wool Full zip jumper Made by GUERNSEY WOOLLENS \39,600
軽さが特徴のオリジナルモールスキンを使用した、新型カバーオールとコンバットトラウザーが登場。
ブランド定番のモールスキン、グリーンデニム素材とともに、デイリーウェアにも最適なアイテムに。スコットランド製ニットは老舗ファクトリーMACALASTAIR（マカラスター）が生産。糸には、世界遺産にも登録されている紡績工場ニューラナークの希少なウール糸を使用しています。
また、ガンジーウーレンズによるスペシャルニットも登場。型から別注したニットはメリノウール糸で特別に編まれた、エクスクルーシブな一着です。
着こなしのアクセントとしてブラッシュドウールを使用した、スコットランド製のスカーフとランブリンググローブもラインナップ。冬のショートトリップにもぴったりの、温もりと手触りを持ち合わせた仕上がりです。
■発売日:2025年8月8日(金)
■取り扱い店舗：Caledoor Official Website https://caledoor.jp/
：STOCKISThttps://caledoor.jp/pages/stockist
Caledoor AW25 LOOKはこちら(https://caledoor.jp/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/aw25-look)
Photography : Kiyotaka Hatanaka
Styling : Hidero Nakagane
Hair : Takuya Baba
Make-Up : Chihiro Yamada
Model : POZO / KAJUS
ABOUT Caledoor
イギリスの詩人「William Wordsworth」が1850年に発表した 'Prelude'に収録されているウェールズへの旅の記憶を綴ったポエム'Tintern Abbey'は人々を歩く旅へと駆り出し、産業革命が起こると窮屈な都市部に住む人々は自然豊かで広大な土地の広がるカントリーサイドへの旅を求め、1930年代にはイギリス内で50万人もの歩く旅人が各地を巡りました。
カレドアーはイギリスで脈々と受け継がれてきた歩く旅、ランブリングを掘り下げ、現代の都市生活に馴染む "歩くことを楽しむための道具"を提案します。
※カレドアーのプロダクトは、大きく2つにカテゴライズされます。 2～3時間のランブリングを想定した「Short Ramble」と、1日がかりの長距離ランブリングを想定した「Long Ramble」の2つのプロダクトレンジを表しています。
ABOUT Rambling
18世紀後半、イギリスで産業革命が起こると、窮屈な都市部に暮らす人々は、自然豊かなカントリーサイドへの旅を求めるようになりました。 歩くことは、汚染された環境や日常生活のストレスから解放される喜びだったのです。こうした、あてもなくただ歩くことを楽しむアクティビティを「Rambling（ランブリング）」といいます。
現代でも「ランブリング」は、イギリスで最も盛んな屋外アクティビティとして親しまれています。 カレドアーは、この「歩く旅」を掘り下げ、カントリーサイドだけでなく、シティライフにもなじむアイテムを提案しています。
Caledoor Official Website：https://caledoor.jp/
Caledoor Official Instagram：https://www.instagram.com/caledoor_official/
取り扱い店舗 ：https://caledoor.jp/pages/stockist