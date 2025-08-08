ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

８月８日（金）１８時から、秋元真夏さんがＪＡ全農の会長と山形県産の農畜産物の魅力や農畜産業について対談する動画が公開されます。

今回は、秋元真夏さんがＪＡ全農の折原会長と「総称山形牛」の魅力を発信するため、「山形牛ステーキ」、「山形牛ハンバーグ」などを実食しました。深い味わいと、まろやかな脂質、とろけるような食感の料理を堪能した後は、昨今の農畜産業について、ＪＡタウンオフィシャルサポーターとして感じることやＪＡ全農の会長の思いなどを語り合いました。

山形県産の農畜産物をはじめ国産農畜産物の魅力がたっぷりお伝えします。

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」

配信タイトル：秋元真夏が「総称山形牛」を堪能して山形県の魅力を発信！JA全農会長と今日の農畜産業についても語り合います！

ＵＲＬ： https://youtu.be/Pf-CNY9XyWM

■番組で紹介した商品はこちら！

総称山形牛：https://www.ja-town.com/shop/c/c941201/

山形のだし：https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-835-ochiai/

対象ショップ：「小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ」https://www.ja-town.com/shop/c/c2404

■番組グッズが当たるプレゼント企画を実施中！

１．対象期間：８月８日（金）～８月３１日（日）注文受付分

２．内 容：期間中、対象商品をご購入いただくくと全員に番組オリジナルステッカーと抽選で５名様に番組オリジナルミニタオルをプレゼント

※注文後にキャンセルされた場合は対象外

３．対象商品：総称山形牛 https://www.ja-town.com/shop/c/c941201/

山形のだし https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-835-ochiai/

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内 容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown