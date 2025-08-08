カレーの未来が見える？ 豪華ゲストと意外なカレー！　JAPANESE CURRY FESTIVAL2025 CLOSING DAYS カレーの未来 -Spice Future- 8/30.31 開催

ポケットカレー株式会社

今年で5回目の開催となるジャパニーズカレーフェスティバル2025（開催期間：7月24日～8月31日）。その締めくくりとなるクロージングイベントを8月30日、31日の2日間、渋谷センター街の新スポット「SHIBUYA XXI」にて開催します。

JAPANESE CURRY FESTIVAL2025について

世界から注目されるニッポンのカレー文化をプロデューサー：カレー細胞（松 宏彰）がキュレーションする「JAPANESE CURRY FESTIVAL2025」（ジャパニーズカレーフェスティバル2025）

第5回となる今年のテーマは“カレーは多様性”。

会期中はテーマ性のあるスペシャルイベントや音楽ライブ、全国から招聘したカレー店のPOP UP営業、さらに多様性あふれる渋谷のカレー店たちもスタンプラリーに参加。渋谷の街をカレー色に染め上げています。

さらに今年は仙台でも同時開催（8月1日～8月14日）。未知の可能性を秘めた東北のカレー文化にもスポットライトを当ててきました。

（JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025の全プログラムはこちら(https://japanese-curry-festival.com/)。）

そして１ヶ月以上にわたるフェスの締めくくりとして、8月30日、31日の2日間、渋谷センター街の新スポット「SHIBUYA XXI」にてクロージングイベントを開催します。

JAPANESE CURRY FESTIVAL2025 CLOSING DAYS カレーの未来-Spice Future- presented by エスビー食品

「なんでもカレーにしてしまう日本」から始まる、未来への妄想の旅。

プログラム「Japanese Curry World Summit」では「グローバル化するカツカレー」（8/30）、「訪日外国人とジャパニーズカレー」（8/31）という2つの角度から、ジャパニーズカレーと世界の関わりの現在と未来についてトーク。

トークショー「SF スパイスフューチャー」では、カレークリエイター、映画監督、アニメ監督など多彩な登壇者が未来のカレーへの妄想を膨らませながらトーク。

2日間を通し、人気カレー店「wacca」と「and CURRY」が「なんでもカレーにしてしまう日本のクリエイティブ」をテーマに、赤缶を意外なカタチで用いたフードを販売提供します。

【8/30】タイムテーブル

・11:00-11:30

OPENING LIVE

出演：CINNAMON’S GOD

・ 人気シェフたちによる 赤缶アレンジレシピ 販売提供

出店予定店舗：「Japanese Spice Curry wacca」「and CURRY」

・ 13:00-13:30

Japanese Curry World Summit １. ”グローバル化するカツカレー”

出演：稲田俊輔（エリックサウス）/藤岡康雄（銀座スイス）/エスビー食品海外事業部

・14:30- DJ Time

・ 16:00-16:30

トークショー「SF スパイスフューチャー」１.

出演：タケナカリー/稲田俊輔

・17:30- DJ Time

出演：松田“CHABE”岳二

・19:00 終了予定

【8/31】タイムテーブル

・ 11:00-11:30

ザ・ぷー ライブパフォーマンス

・ 人気シェフたちによる 赤缶アレンジレシピ 販売提供

出店予定店舗：「Japanese Spice Curry wacca」「and CURRY」

・13:00- 13:30 Japanese Curry World Summit ２. "訪日外国人とジャパニーズカレー"

出演：三嶋達也/稲田俊輔/エスビー食品海外事業部

・14:30- DJ Time

・ 16:00-16:30

トークショー「SF スパイスフューチャー」２.

出演：樋口真嗣/湯浅政明

・17:30- DJ Time

出演：サイバーおかん

・19:00 終了予定

出店カレー店

※写真はイメージですJapanese Spice Curry wacca

東京は八丁堀にあるスパイスカレー店。食べログカレー百名店、究極のカレー創作グランプリ、ジャパニーズカレーアワードなど数多くの受賞歴があり、イタリアン出身のシェフが作るスパイスカレーが人気。

※写真はイメージですand CURRY

「流しのカレー屋」として話題になり、各種メディアにも取り上げられてきた女性シェフのお店。

スパイスの魔法を駆使し、心と体が喜ぶカレーを提供しています。

出演者（予定）

CINNAMON’S GOD

メンバー4人合わせ年間1000食を超えるカレーを食べている世界一のカレーバンド。クリエーターでありボーカルの黒崎ジョン、ロックバンドSOPHIAのジルことギターの豊田和貴、ex.ストロベリーフィールズのベースSEISHIRO、多岐にわたるアーティストのサポートを行うドラムのコウキヤマシタが集まり、2023年12月に結成。

【8/30】11:00- OPENING LIVE

稲田 俊輔（エリックサウス総料理長）

料理人、飲食店プロデューサー、文筆家。

2011年、東京駅八重洲地下街に南インド料理店『エリックサウス』を開店。日本での南インド料理・ビリヤニ普及に多大なる影響を与える。

X: @inadashunsuke(https://x.com/inadashunsuke) などで情報を発信し、「サイゼリヤ100%☆活用術」なども話題に。

『おいしいもので できている』『飲食店の本当にスゴい人々』『ベジ道楽』など著書多数。

【8/30】13:00-13:30 Japanese Curry World Summit １. ”グローバル化するカツカレー”

【8/30】16:00-16:30 トークショー「SF スパイスフューチャー」１.

【8/31】13:00- 13:30 Japanese Curry World Summit ２. "訪日外国人とジャパニーズカレー"

藤岡康雄（銀座スイス 代表取締役）

創業昭和22年（1947年）「カツカレー」の元祖として知られる『銀座スイス』。2025年4月1日～6月1日の２ヶ月間、移転前の旧店舗を舞台に『カツカレー★オールスターズ ～昭和100年のカツカレー～』を開催。カツカレーの国内外へのさらなる普及に尽力している。

【8/30】13:00-13:30 Japanese Curry World Summit １. ”グローバル化するカツカレー”

竹中直己(タケナカリー)

株式会社食欲代表。カレーやスパイスに関わる執筆、商品開発、広告企画、コンテンツ制作などを手がける。 カレー三兄弟の三男として『マツコの知らない世界』に出演。2023には初の著書として、SFカレーファンタジー小説「少し不思議なカレーの物語」を発表する。好きな概念はカレー。

「Japanese Curry Awards」審査員。

【8/30】16:00-16:30 トークショー「SF スパイスフューチャー」１.

松田“CHABE”岳二

1970年、広島県生まれ。ソロ・プロジェクトのCUBISMO GRAFICO、バンド・スタイルのCUBISMO GRAFICO FIVE、キーボーディスト・堀江博久とのユニット、ニール＆イライザ、DJ、リミキサーとして活躍中。2001年には映画『ウォーターボーイズ』の音楽を手掛け、第25回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。

【8/30】17:30- DJ Time

ザ・ぷー

21世紀を揺るがす国際的怪電波ユニット。MUSIC、コント、演劇、現代アートをMIXした独自のスタイルで観客を魅了する。電子楽器“テルミン”をテーマにした音楽フェス「全日本テルミンフェス」、デジタルアート集団“チームラボ”とのコラボLIVEを開催し話題に！多くの文化人、アーティストたちから熱烈な支持を集める。メンバーは街角マチオ(ボサノバギター)街角マチコ(テルミン)川島さる太郎(猿のパペット)SONE太郎(演出＆プロデュース)の4人組。

【8/31】11:00-11:30 ザ・ぷー ライブパフォーマンス

三嶋達也

約7,000人のメンバーを集めるFacebookグループ「口癖はカレー」主宰。2023年には「関西カレー保安協会」を発足、大阪万博で盛り上がる大阪を中心にカレーの魅力を伝えている。「Japanese Curry Awards」審査員。

【8/31】13:00- 13:30 Japanese Curry World Summit ２. "訪日外国人とジャパニーズカレー"

湯浅政明（アニメ監督）

『ちびまる子ちゃん』や『クレヨンしんちゃん』などの作品でアニメーターとして活躍した後、2004年『マインド・ゲーム』で長編初監督デビュー。文化庁メディア芸術祭での４度の大賞、アヌシー国際アニメーション映画祭での長編部門グランプリ（『夜明け告げるルーのうた』）など、今や日本を代表するアニメクリエイターの一人。

アニメスタジオame pippin代表取締役。

【8/31】16:00-16:30 トークショー「SF スパイスフューチャー」２.

樋口真嗣（映画監督）

特撮、アニメ、実写と幅広く活躍する映画監督。特撮監督を務めた『ガメラ 大怪獣空中決戦』で日本アカデミー賞特別賞特殊技術賞。『シン・ゴジラ』で最優秀監督賞、『のぼうの城』『シン・ウルトラマン』で日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞。

【8/31】16:00-16:30 トークショー「SF スパイスフューチャー」２.

サイバーおかん

日本の文化や大衆娯楽を独自の視点で“サイバー”に再構築。世界初の“身にまとうネオン”を背負い、多ジャンル・多拠点のイベントに出演中。音とパフォーマンスで“遊びと演出”から生まれたカルチャーを次世代へ繋ぐ。

出演歴：大阪・関西万博『人間響命祭』、東京ナイトマーケット、下町ハイボールフェス、泡パーティー、渋谷BON CAST ほか多数。

【8/31】17:30- DJ Time



総合MC

かりぃーぷぁくぷぁく

全国津々浦々365日カレーを食べ続け、カレーの曲しか歌わない、ジェンダーレスエイジレスアーティスト。

プロデューサー

松 宏彰（カレー細胞）

日本全国からアジア・アフリカ・南米に至るまで4000軒以上のカレー店を渡り歩き「カレー細胞」の名でカレーカルチャーの振興に向けた活動を行うカレーキュレーター。雑誌やＷebの連載、TBS「マツコの知らない世界」などメディア出演も多数。

X:@hm_currycell(https://x.com/hm_currycell)

Instagram:@h.m.currycel(https://www.instagram.com/h.m.currycell/)

JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025 CLOSING DAYS カレーの未来-Spice Future- 開催概要

タイトル：JAPANESE CURRY FESTIVAL2025 CLOSING DAYS カレーの未来-Spice Future-

日程：2025年8月30日(土)～8月31日(日)

時間：各日11時～19時（予定）

会場：SHIBUYA XXI（東京都渋谷区宇田川町１２－７ 渋谷エメラルドビル１Ｆ）

入場無料（フード・ドリンクは別途料金）

協賛：エスビー食品株式会社（https://www.sbfoods.co.jp/(https://www.sbfoods.co.jp/)）

JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025 全体概要

タイトル：JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025 in渋谷（ジャパニーズカレーフェスティバル2025）

日程：2025年7月24日(木)～8月31日(日)

会場：渋谷駅周辺エリア

タイトル：JAPANESE CURRY FESTIVAL 2025 in仙台

日程：2025年8月1日(金)～8月14日（木)

会場：仙台三越 本館7階 ホール(宮城県仙台市青葉区一番町４丁目8-15)

公式WEBサイト：https://japanese-curry-festival.com

公式 X：@JCF_shibuya（https://x.com/JCF_shibuya）

主催：ポケットカレー株式会社 （https://www.pocketcurry.com）

プロデューサー：松 宏彰（カレー細胞）

協賛：【OPENING DAYS】ハウス食品株式会社 【CLOSING DAYS】エスビー食品株式会社

特別協賛：新進/養命酒製造/ライオンビール/ニシキヤキッチン

協力：東急株式会社 / 東急不動産株式会社 /シブヤテレビジョン/一般社団法人渋谷あそびば制作委員会/西武渋谷店/NiEW/渋谷XXI/TAKE OFF7/神南Sloth/しぶきたパートナーズ

後援：一般財団法人 渋谷区観光協会

WEBサイト制作：ブラン・ニュー・トーン（かりぃーぷぁくぷぁく / 阿波屋鮎美）