ELSA GALUDA-D シリーズから『クリエイターPC』発売！

報道関係者各位

株式会社 エルザ ジャパン

2025年8月8日

マーケティング部



株式会社 エルザ ジャパン（本社：東京都港区）はこの度、好評販売中の自社オリジナルデスクトップPCブランド『ELSA GALUDA-D』 シリーズから、クリエイター向けに機能や構成を最適化したクリエイターPCシリーズ『ELSA GALUDA-D A70X G6C』を発売いたします。

ELSA GALUDA-D A70X G6C（Black / White）

『ELSA GALUDA-D A70X G6C』は、弊社が長年培った『NVIDIA製GPU搭載グラフィックスボード』のノウハウを活用して『映像制作、3DCG、イラスト』をはじめとする多彩なクリエイティブワークに最適化を図ったデスクトップクリエイターPCです。

弊社の企業向けワークステーションブランド『ELSA VELUGA』シリーズで築き上げたノウハウに加えて、映像・ゲーム・3DCGコンテンツ制作企業やインターネットクリエイターなど現場の意見を積極的に取り入れて『静音性・高信頼性・高い利便性』を実現しています。

最新世代のプロセッサー『AMD Ryzen 9000シリーズ』や『NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ』を搭載した高パフォーマンスモデルでありながらも、天然木材採用のフロントパネルをはじめとしたナチュラルモダンなデザインの筐体や、静かな動作音で高い冷却性能を確保する水冷CPUクーラーを搭載など、全てのグラフィックスクリエイション環境を静かに、かつ強力にサポートする構成となっています。

製品名称：ELSA GALUDA-D A70X G6C

製品型番: ELGD7A-xxxxxxxR ※構成によってxxxxxxx部が変化します

販売価格:\378,000～1,098,000(税込)

製品ページ: ELSA GALUDA-D A70X G6C(https://www.elsa-jp.co.jp/products/detail/elsa-galuda-d-a70x-g6c/)

ELSA GALUDA-D A70X G6C（White）ELSA GALUDA-D A70X G6C（White）ELSA GALUDA-D A70X G6C（Black）ELSA GALUDA-D A70X G6C（Black）

製品特徴：

クリエイティブ作業に最適化された『静音性・高信頼性・高い利便性』を追求した製品構成

- 天然木材を使用したナチュラルモダンデザインと無発光の静音筐体がクリエイティブ環境にマッチ- レンダリングやエンコードなどを『高速化』する最新世代(※1)の各プロセッサー- “利便性をグレードアップする”USB最速(※1)規格の『USB4 Type-C』と豊富な接続端子- クリエイティブを加速するSSD最速(※1)規格のPCIe Gen5 x4(※2) 接続の大容量高寿命ストレージ- ハードウェア要因のエラーを激減させる上級グレードのDDR5-5600規格高信頼性メインメモリ- 様々な環境での高速ネットワーク伝送を支える『10G / 2.5G / Wi-Fi 7』に対応したLAN機能(※3)- 機能が豊富で耐久性に優れるAMD X870E チップセット搭載クリエイター向けATXマザーボード- Windows 11 Proをプリインストール

※1：2025年8月現在

※2：バリエーションによりPCIe Gen4 x4接続のストレージ搭載モデルもございます

※3：それぞれに対応したインターネット環境(回線、無線LANルーター等)が必要です

多岐にわたるクリエイターに最適化が可能な圧倒的製品バリエーション

- 下記の各プロセッサー、メモリ、ストレージの組み合わせによる多くの機種をラインアップ- メインプロセッサー：AMD Ryzen 9 9950X3D / 9950X / Ryzen 7 9800X3D / 9700X- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti / 5070 / 5060 Ti 16GB / 5060- メインメモリ：32GB(16GB×2) / 64GB(32GB×2) / 128GB(32GB×4)- メインストレージ：PCIe Gen5 x4またはGen4 x4接続NVMe M.2 SSD 1TB / 2TB / 4TBから2基製品イメージ

製品画像はこちらから：ELSA GALUDA-D A70X G6C(https://www.elsa-jp.co.jp/html/download/image/GALUDA/ELSA_GALUDA-D_A70X_G6C.zip)

ELSA GALUDA シリーズロゴ

ELSA GALUDAシリーズロゴ

https://www.elsa-jp.co.jp/html/download/logo/ELSA_GALUDA_Logo_202402~.zip

以上

■株式会社 エルザ ジャパンについて

1997 年の設立以来 20 年以上にわたり一貫して PC 向けのプロフェッショナル／コンシューマ向け GPU 搭載グラフィックスボードを はじめとしたビジュアリゼーション関連製品の販売を手掛け、近年では GPU が持つ卓越した演算能力を生かしたビッグデータ解析 や AI、機械学習分野のサーバー機器および高性能ワークステーション、VTuber に代表されるストリーマー向け PC、業務用のハイ エンド XR 向け HMD にも注力している。