極低温断熱材市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年8月に『極低温断熱材市場：形状別（フォーム、多層、バルクフィル）、タイプ別（グラスファイバー、セルラーガラス、パーライト断熱材、ポリウレタン、ポリイソシアヌレート、その他）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、化学・肥料、食品・飲料、輸送、電子機器、その他）－世界市場の分析、動向、機会および予測、2025年～2035年』という調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、極低温断熱材市場の将来予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
極低温断熱材市場の概要
極低温断熱材とは、-150°C以下という極めて低温の環境下における熱移動を制限するために特別に設計された断熱材である。これは、液体窒素、液体酸素、液体水素、液化天然ガス（LNG）などの極低温流体を安全に貯蔵・輸送する上で不可欠である。使用される断熱材には、ポリウレタンフォーム、エアロゲル、パーライト、多層断熱（MLI）などがあり、熱伝導率を最小限に抑え、蒸発損失を防止する役割を果たす。極低温断熱は、エネルギー、医療、航空宇宙、化学といった産業分野において極めて重要であり、超低温環境の維持は安全性および効率性の確保に直結する。その目的は、温度の安定性を確保し、エネルギー消費を削減し、極低温処理中における材料の完全性を保持することである。
Surveyreportsの専門家による極低温断熱材市場の調査分析によれば、同市場の規模は2025年に52億ドル（USD 5.2 Billion）を創出したとされている。さらに、2035年末までに市場収益は86億ドル（USD 8.6 Billion）に達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年の間、市場はおよそ年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な極低温断熱材市場の分析によれば、極低温断熱材市場の規模は以下の要因により拡大すると予測されている：医薬品輸送の需要拡大、LNG輸送およびインフラの急増する需要、および低温用途における産業利用の増加。極低温断熱材市場における主要な関係企業には以下が含まれる：Aspen Aerogels （US）, KAEFER （Germany）, Aspen Aerogels （US）, BASF SE （Germany）, Armacell Enterprise GmbH & Co. KG （Germany）, Lydall Inc （US）, Cabot Corporation （US）, DUNMORE （US）, Owens Corning （US）, Röchling （France）.
本極低温断熱材市場調査報告書には、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析が含まれている。また、日本のクライアントのニーズに特化した詳細な分析も含まれている。
目次
● 極低温断熱材市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界極低温断熱材市場（北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：形状別、タイプ別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038088
