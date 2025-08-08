キャセイグループ、2025年中間決算で好調な業績を発表

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイグループ（以下「キャセイ」）は8月6日、2025年中間決算を発表するとともに、ボーイング777-9型機14機の追加購入権を行使したことを明らかにしました。これにより、同型機の総発注数は35機に達しました。

キャセイグループ会長のパトリック・ヒーリーは、次のように述べています。「ここ数年、私どもはナローボディ機、リージョナルおよび長距離のワイドボディ機、大型貨物機を含む100機以上の新機材を対象とした包括的な機材更新・拡充計画を進めてまいりました。今回の追加発注により、キャセイの総投資額は1,000億香港ドルを大きく超える規模となり、新しい客室プロダクトやラウンジ、デジタル・イノベーションへの投資も含まれています。これらは、香港の国際航空ハブとしての地位をさらに強化し、お客様の体験価値を一層高めるものです」

「グループ全体として、キャセイパシフィックおよび香港エクスプレスは、2025年に入ってから既に19の新規就航地を発表・運航開始しており、今後さらに増加を予定しています。現在、当グループは世界100以上の都市に就航しており、香港と世界を結ぶネットワークの拡充を続けています」

「また、業界内の複数の権威あるランキングやアワードにおいても高い評価をいただいております。キャセイパシフィックはスカイトラックス社（Skytrax）による調査で『ワールド・ベスト・エアライン』トップ3に選ばれただけでなく、『ワールド・ベスト・エコノミークラス』および『ワールド・ベスト・機内エンターテイメント』の両部門でも受賞しました。さらに、キャセイカーゴはエア・トランスポート・ワールド（Air Transport World）から再び『カーゴ・オペレーター・オブ・ザ・イヤー』に選ばれ、香港エクスプレスはエアライン・レイティングス（Airline Ratings）により『ワールド・ローコスト・エアライン』トップ５に認定されました。これらの成果は、お客様からの揺るぎないご支援と、社員一人ひとりの献身的な努力の賜物であり、心から感謝申し上げます」

安定した2025年上期の業績

キャセイグループは2025年上期、37億香港ドルの純利益を計上しました。これは2024年上期とほぼ同水準です。（2024年上半期：36億香港ドル）この好調な業績は、旅客輸送キャパシティおよび輸送量の増加（収益率はやや低下）に加え、堅調な貨物事業および燃料費の低下によるものです。

一方で、主に3カ月遅れで計上される持分法適用会社の業績は、1億8,100万香港ドルの損失となりましたが、これは2024年上期の3億4,200万香港ドルの損失から大幅に改善されています。

この業績を受け、キャセイグループは普通株主に対して1株あたり20香港セント、総額13億香港ドルの2025年度第1回中間配当を実施することを決定しました。これは2024年と同額です。

顧客体験のさらなる向上へ

キャセイは今後数年にわたり、新しい客室プロダクト、フラッグシップ・ラウンジ、機内食体験などを含む、より一層の顧客体験向上施策を展開していきます。

キャセイパシフィックの新しいビジネスクラス「アリア・スイート」と最新の機内エンターテインメント・システムは、複数の著名なデザインアワードにおいて高い評価を受けています。この成果をもとに、2026年には既存のエアバスA330型機に全く新しい客室を導入し、フルフラットシートを備えた新しいビジネスクラスを設置、2027年にはボーイング777-9型機で世界最高水準のファーストクラス体験を提供する予定です。

ボーイング

さらに、現在運航中の一部のA330-300型機および777-300型機では、リージョナル路線向けビジネスクラスのデザイン刷新を進めており、本年中の完了を見込んでいます。また、2025年8月からキャセイパシフィックは、全機材で「座席背面スクリーンを100%搭載した機内エンターテインメント」と「100％の機内Wi-Fi接続」を両立させた、世界でも稀な航空会社の一つとなります。

地上サービスにおいても、ラウンジの大規模な再開発を開始しました。年初には、全面改装を終えた香港国際空港の「ザ・ブリッジ」がリニューアルオープンしました。今月には、改装された北京のフラッグシップ・ラウンジが開業予定であり、2026年にはニューヨークに新しいフラッグシップラウンジを開設する計画です。

同時に、キャセイカーゴは、特別貨物ソリューション、デジタル機能、サステナビリティ面でのリーダーシップをさらに強化し、今後の成長に向けた体制整備を進めています。

キャセイグループ2025年中間決算の詳細は2025 Interim Results(https://www.cathaypacific.com/content/dam/cx/about-us/investor-relations/announcements/en/2025_cx_interim_results_en.pdf)をご覧ください。

キャセイパシフィックに関する詳細は、www.cathaypacific.com(https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html)をご覧ください。

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは70年以上の歴史を持つ香港のフラッグキャリアで、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げプレミアムなフライトを提供しています。キャセイグループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。



キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などで運航しています。



