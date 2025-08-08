行動リハビリテーション 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月08に「行動リハビリテーション市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。行動リハビリテーションに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
行動リハビリテーション市場の概要
行動リハビリテーション 市場に関する当社の調査レポートによると、行動リハビリテーション 市場規模は 2035 年に約 8,458億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 行動リハビリテーション 市場規模は約 5,816億米ドルとなっています。行動リハビリテーション に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 3.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、行動リハビリテーション市場シェアの拡大は、価値に基づく行動ケアへの移行と保険のパリティ義務化の進展によるものです。例えば、米国では2025年までに施行されるCMSパリティルールに基づき、統一された償還基準が推進されています。これにより、安全計画に基づいたデジタル治療及び介入のための新たな請求コードが作成される見込みです。
行動リハビリテーションに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/behavioral-rehabilitation-market/85161
行動リハビリテーションに関する市場調査では、AIと機械学習の導入増加により、個人のニーズやメンタルヘルスの問題に基づいたパーソナライズされたケアの提供が可能になり、市場シェアが拡大することが明らかになっています。予測分析は、継続的なモニタリングによる遠隔ケア外来サービスの改善に役立つことが分かっています。当社の市場調査によると、医薬品とデジタルセラピーのハイブリッドモデルが新たな収益機会を生み出していることがわかりました。
しかし、断片化された償還ポリシーは、世界市場の拡大を妨げる大きな障害となっています。リハビリテーションセンターの需要は高まっているものの、保険会社や政府からの予測不可能な償還ポリシーに直面しており、キャッシュフローを阻害し、運営を制限しています。これにより、高度な治療へのアクセスが制限され、今後数年間の市場成長が制約されると予想されます。

行動リハビリテーション市場セグメンテーションの傾向分析
行動リハビリテーション 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、行動リハビリテーション の市場調査は、サービスの種類別、エンドユーザー別、治療の種類別、患者の年齢層別と地域別に分割されています。

サービスタイプ別に基づいて、行動リハビリテーション市場は、入院サービス、外来サービス、遠隔リハビリテーションサービスに分割されています。このうち、入院サービスは市場シェアの48%を占め、セグメントをリードしています。行動障害の複雑化が進むことがこのセグメントの主要な成長要因であり、継続的なモニタリングと監督が求められています。入院ケアは患者一人当たりの収益が高いため、投資家に好まれています。さらに、急性の精神的危機や重度の依存症を抱える患者に対応できる施設への需要が高まっています。保険会社は重篤な症例の入院リハビリテーションをカバーする傾向があり、市場の安定性を支えています。
