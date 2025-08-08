Chesty「神戸阪急 LIMITED SHOP」8月13日よりプレオープン
華やかでフェミニンな世界観が人気のファッションブランド「Chesty（チェスティ）」が、2025年8月13日（火）より神戸阪急 本館3階にて「Chesty / 神戸阪急 LIMITED SHOP」をプレオープンいたします。LIMITED SHOPのコンセプトは、“WHERE THE GARDEN BEGINS”。
ブランドの新たな出発となるこのショップでは、先行販売アイテムや限定ノベルティなど特別な企画をご用意。秋の始まりを彩るChestyの新作を、いち早くお楽しみいただけます。
【出店情報】
店 舗 名 ：Chesty / 神戸阪急 LIMITED SHOP
出店期間：2025年8月13日（火）～8月19日（火）
場 所：神戸阪急 本館3階（〒651-8511 神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号）
営業時間：神戸阪急の営業時間に準じます（詳細は公式サイトをご確認ください）
【先行販売アイテム】
LIMITED SHOPでは、以下のアイテムをいち早くお披露目いたします!
刺繍バードTシャツ
パンジーエアリーワンピース
オーロラブロッサムワンピース
エレガントライトウェア
【LIMITED SHOP コンセプト】
WHERE THE GARDEN BEGINS
花咲く庭園をイメージした空間「THE BLOOMING GARDEN」を、Chestyの新しい出発と重ね合わせて表現。訪れるたびに心ときめく、Chestyの世界観をご体感ください。
【ノベルティプレゼント】
LIMITED SHOP期間中、税込22,000円以上お買い上げのお客様に、ガーデン感あふれるオリジナルポーチをプレゼントいたします。
※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
👒【Chestyについて】
Chesty（チェスティ）は、華やかでフェミニンなデザインが特徴のレディースアパレルブランドです。
刺繍やビジューをあしらったエレガントなアイテムを中心に、日常を彩る特別なファッションを提案しています。主なターゲットは、20代後半から40代の女性。ファッションを通じてライフスタイルを豊かにしたいと考える方々に多くの支持をいただいています。神戸発のブランドとして、上質で洗練されたアイテムをお届けし、皆様の毎日をより美しく彩るお手伝いをしてまいります。
最新情報やコーディネート提案は公式Instagramでも発信中！
Instagram：https://www.instagram.com/chesty_official/
【公式サイト】
https://chesty.tv/
📩【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社Chesty
お問い合わせフォーム：https://chesty.tv/pages/contact