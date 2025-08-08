「EXPO 2025 大阪・関西万博で反響を呼んだ“運動療法体操” 医師による社会的処方が全国へ展開へ」
医師が提唱する“社会的処方”として注目を集めたDoctor’s Fitnessの「運動療法体操」万博での3会場出展を経て、地域・企業・教育現場への展開を強化
健康寿命を伸ばす運動プログラム「運動療法体操」が、EXPO 2025 大阪・関西万博にて3会場同時出展し、多くの来場者から高い関心を集めました。株式会社Doctor’s Fitness（代表医師：宮脇大）は、展示や講演を通じて、運動を通じた“社会的処方”の可能性を提示。今後は地域医療や企業・教育現場での展開を目指し、さらなるウェルビーイング社会の実現に取り組んでまいります。
万博出展の成果
2025年6月、以下の3つの公式展示に参加
・フューチャーライフエクスペリエンス（6/17～6/23）
宮脇医師による講演（6/22）では、医師の立場から“社会的処方”の意義と可能性を提起
・WASSE南ホール体験展示（6/27～6/29）
来場者が実際に「運動療法体操」を体験。高齢者、親子連れ、企業関係者など多様な層が参加
・国際見本市『Japan Health』出展（6/25～6/27）
医療・ヘルスケア業界の専門家からも「医師が直接監修する運動プログラム」として高評価
3会場合計で延べ20×20セッションを行い、約400名以上が体験・参加しました。
社会的処方とDoctor’s Fitnessの役割
・「薬に頼らない処方」を目指し、孤立・運動不足・慢性疾患などに対して運動・人とのつながりを“処方”するモデルとして注目
・医療×運動×地域連携という三位一体のアプローチで、医療の新しいあり方を提示
今後の展望
「万博での成功を皮切りに、以下を中心に展開を強化」
・地域自治体との連携による健康講座や体操教室の導入
・トレーナーと医師とのコミュニティづくり
・2025年秋より、第８期Doctor’s Fitness Academyの募集を予定
■代表コメント（宮脇医師）
「多くの方に体験していただけたことで、“動くことが最大の処方”であるというメッセージが伝わったと感じています。今後は誰もが気軽に取り入れられる運動療法を広げ、“人生100年時代”の健康づくりを支えていきたいと考えています。」
■会社概要
株式会社Doctor’sFitness
電話:050-5468-5057
お問い合わせ:info@doctors-fitness.com
ウェブサイト: https://www.doctors-fitness.com/
■取材依頼・問い合わせ先
会社名：株式会社Doctor’sFitness
住所：大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目20－19
担当者：宮脇 大
連絡先：電話/050-5468-5057 メール:info@doctors-fitness.com
配信元企業： 株式会社Doctor’sFitness
