ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「超激闘魚釣王 後編～勝負の行方はイカに～」本日開催！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「超激闘魚釣王 後編～勝負の行方はイカに～」を本日開始いたしました。

■イベント「超激闘魚釣王 後編～勝負の行方はイカに～」

開催期間：2025年8月8日（金）17:00～2025年8月19日（火）10:59

迎えた大会の当日。

それぞれ1人で訪れていた一郎、左馬刻、乱数、寂雷、簓、空却の6人は

偶然にも会場で鉢合わせてしまう！

3人ずつ分かれて船に乗り込み、釣り竿を構える面々。

果たして、『大物』を釣り上げるのは誰なのか！？

いま、ルアーは投げられた――！

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【火貂組の意地】碧棺左馬刻」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【火貂組の意地】碧棺左馬刻は、イベントチケット(緑)を手に入れ「超激闘魚釣王 後編～勝負の行方はイカに～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■超激闘魚釣王 後編～勝負の行方はイカに～ Gコレクト

▲SSR【火貂組の意地】碧棺左馬刻

開催期間：2025年8月8日（金）17:00～2025年8月19日（火）10:59

イベント期間中に同時開催されている「超激闘魚釣王 後編～勝負の行方はイカに～ Gコレクト」では、「SSR【萬屋の意地】山田一郎」「SSR【大量に大漁】白膠木簓」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【萬屋の意地】山田一郎▲SSR【大量に大漁】白膠木簓

その他、イベント限定報酬カード「SSR【火貂組の意地】碧棺左馬刻」や「山田 一郎」「碧棺 左馬刻」「白膠木 簓」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■超激闘魚釣王 後編～勝負の行方はイカに～ ログインボーナス

開催期間：2025年8月8日（金）17:00～2025年8月19日（火）10:59

イベント開催にあわせて、「超激闘魚釣王 後編～勝負の行方はイカに～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■August ヨコハマ Gコレクト

開催期間：2025年8月1日（金）00:00～2025年8月31日（日）23:59

「SSR【in the silence】碧棺左馬刻」「SSR【in the silence】入間銃兎」「SSR【in the silence】毒島メイソン理鶯」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【in the silence】碧棺左馬刻▲SSR【in the silence】入間銃兎▲SSR【in the silence】毒島メイソン理鶯

▽SUDDEN SCRATCH!!～ナゴヤ:ダイヤ～

開催期間：2025年8月7日（木）00:00～2025年8月13日（水）23:59

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、ナゴヤ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】天国獄」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

▽超サマーキャンペーン

開催期間：2025年8月3日（日）00:00～2025年8月12日（火）23:59

期間中、「Gコレクトチケット」が獲得できるログインボーナスやビンゴミッションを開催しているほか、マイルームで「夏」に関する期間限定ボイスを聴くことが可能です。

また過去に開催された以下のストーリーイベントのSSRカードがリーダースキルレベルの上限解放対象に追加されます。イベントGコレクトで登場したカードは、キャンペーン期間中に開催される「上限解放 スタンプGコレクト」で復刻登場いたします。イベント報酬で登場したSSRカードはトレードチケット交換で最大10枚まで交換が可能です。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

▼上限解放対象に追加されたイベント

ファンシーファンキーキャンディ～誰が為に飴を練る～

幻想ソウルシフト 前編～今度は俺も？拙僧も？～

幻想ソウルシフト 後編～今度は俺も？拙僧も？～

ヒプマイクエスト3rd 前編～モンサブしようぜ～

ヒプマイクエスト3rd 後編～モンサブしようぜ～

なぜ、一郎に頼まなかったのか？

古洋館の殺人～3人の探偵～

本当になった怖い話

水曜日のヌルサラ～学校に伝わる3つの怪奇現象～

密漁！大漁！火貂丸～漁業はシマの範疇で～

絶島に潜む悪夢～A desert island～

シークレット・コードの行く先は～Yellow or Blue?～

秘宝は神秘の森に眠るか？～Where are the treasures?～

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。