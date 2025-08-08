「Ｗポケモン展覧会10days in 長崎」記者発表会
現在、ベネックス恐竜博物館では「ポケモン化石博物館」を開催中（9月21日まで）。連日多くのお客様をお迎えしております。
また、長崎歴史文化博物館は開館20周年事業として「ポケモン×工芸展（ぽけもん・かける・こうげいてん）―美とわざの大発見―」（9月12日～12月7日）を開催します。人間国宝を含む日本を代表する工芸作家20人が多彩な素材と技法でポケモンの世界に挑んだ作品約90点を九州初公開します。
「9月12日から21日までの10日間」は同じ都市（長崎市）で2つのポケモン展が同時開催される“日本で初めて”の期間です。本県の文化向上に寄与するだけでなく、国内外から多くの来県も見込まれる機会となります。株式会社ポケモンと長崎の2館はこの10日間を「Ｗポケモン展覧会10days in 長崎」と銘打ち、キャンペーンを行うことにしました。
下記の日程で記者発表会を実施いたします。ながさき未来応援ポケモンのデンリュウのほか、各展覧会をテーマにした特別なコスチュームのピカチュウも参加いたします。ぜひ取材いただきたくお願いいたします。
つきましては、本発表会を取材いただき報道いただきますよう、お願い申し上げます。
◆ポケモン化石博物館
2025年6月7日（土）～9月21日（日） ベネックス恐竜博物館
◆ポケモン×工芸展 ―美とわざの大発見―
2025年9月12日（金）～12月7日（日） 長崎歴史文化博物館
【キャンペーン記者発表会】
日 時： 2025年8月21日（木）午後1時30分～
場 所： 長崎歴史文化博物館1階エントランス
出席者： ・ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」
・発掘ピカチュウ
・伝統柄「工字繋ぎ」の着物を身につけたピカチュウ
・ベネックス恐竜博物館 館長 高江 晃
・長崎歴史文化博物館 館長 水嶋 英治
・株式会社ポケモン 常務執行役員 田中 雅美 様
内 容： キャンペーンタイトルパネル除幕
挨拶（田中様、両館館長）
記念撮影
※セレモニー会場には、株式会社ポケモンから県内５市町に寄贈されたポケモンの絵が描かれたマンホールの蓋（ポケふた）を展示いたします。
【ご参考】
伝統柄「工字繋ぎ」の着物を身につけたピカチュウ（写真・株式会社ポケモン提供
発掘ピカチュウ（写真・株式会社ポケモン提供）
ながさき未来ポケモン「デンリュウ」（写真・株式会社長崎新聞社提供
ポケふた（写真・株式会社長崎新聞社提供）
お問い合わせ先
＜Wポケモン展覧会 10days in 長崎について＞
長崎歴史文化博物館 広報・営業企画グループ
松尾・早田
TEL：095-818‐8366（代表）
＜ポケふたについて＞
株式会社ポケモン広報室
TEL：03-5775‐9164
長崎歴史文化博物館
長崎の海外交流史をテーマに貴重な歴史資料や美術作品を展示。江戸時代には長崎奉行所があり、敷地内にその一部も復元。歴史を楽しく学ぶゾーンや多彩な企画展・イベントも充実！
所在地：〒850-0007 長崎県長崎市立山1丁目1番1号
連絡先：TEL 095-818-8366
FAX 095-818-8407
E-mail info-his@nmhc.jp
URL：https://www.nmhc.jp/