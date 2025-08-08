「Ｗポケモン展覧会10days in 長崎」記者発表会

写真拡大 (全6枚)

株式会社乃村工藝社

　




現在、ベネックス恐竜博物館では「ポケモン化石博物館」を開催中（9月21日まで）。連日多くのお客様をお迎えしております。


　また、長崎歴史文化博物館は開館20周年事業として「ポケモン×工芸展（ぽけもん・かける・こうげいてん）―美とわざの大発見―」（9月12日～12月7日）を開催します。人間国宝を含む日本を代表する工芸作家20人が多彩な素材と技法でポケモンの世界に挑んだ作品約90点を九州初公開します。


「9月12日から21日までの10日間」は同じ都市（長崎市）で2つのポケモン展が同時開催される“日本で初めて”の期間です。本県の文化向上に寄与するだけでなく、国内外から多くの来県も見込まれる機会となります。株式会社ポケモンと長崎の2館はこの10日間を「Ｗポケモン展覧会10days in 長崎」と銘打ち、キャンペーンを行うことにしました。


　下記の日程で記者発表会を実施いたします。ながさき未来応援ポケモンのデンリュウのほか、各展覧会をテーマにした特別なコスチュームのピカチュウも参加いたします。ぜひ取材いただきたくお願いいたします。


　つきましては、本発表会を取材いただき報道いただきますよう、お願い申し上げます。



◆ポケモン化石博物館　


2025年6月7日（土）～9月21日（日）　ベネックス恐竜博物館　


◆ポケモン×工芸展 ―美とわざの大発見―　


2025年9月12日（金）～12月7日（日）　長崎歴史文化博物館


【キャンペーン記者発表会】


　日　時：　2025年8月21日（木）午後1時30分～


　場　所：　長崎歴史文化博物館1階エントランス


　出席者：　・ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」


　　　　　　・発掘ピカチュウ


　　　　　　・伝統柄「工字繋ぎ」の着物を身につけたピカチュウ


　　　　　　・ベネックス恐竜博物館　館長　高江　　晃


　　　　　　・長崎歴史文化博物館　館長　　水嶋　英治


　　　　　　・株式会社ポケモン　常務執行役員　田中　雅美　様


　内　容：　キャンペーンタイトルパネル除幕


　　　　　　挨拶（田中様、両館館長）


　　　　　　記念撮影


※セレモニー会場には、株式会社ポケモンから県内５市町に寄贈されたポケモンの絵が描かれたマンホールの蓋（ポケふた）を展示いたします。




【ご参考】




伝統柄「工字繋ぎ」の着物を身につけたピカチュウ（写真・株式会社ポケモン提供

発掘ピカチュウ（写真・株式会社ポケモン提供）


ながさき未来ポケモン「デンリュウ」（写真・株式会社長崎新聞社提供

ポケふた（写真・株式会社長崎新聞社提供）

お問い合わせ先


＜Wポケモン展覧会 10days in 長崎について＞


長崎歴史文化博物館　広報・営業企画グループ


松尾・早田


TEL：095-818‐8366（代表）



＜ポケふたについて＞


株式会社ポケモン広報室


TEL：03-5775‐9164




長崎歴史文化博物館
長崎歴史文化博物館

長崎の海外交流史をテーマに貴重な歴史資料や美術作品を展示。江戸時代には長崎奉行所があり、敷地内にその一部も復元。歴史を楽しく学ぶゾーンや多彩な企画展・イベントも充実！

所在地：〒850-0007　長崎県長崎市立山1丁目1番1号
連絡先：TEL　095-818-8366
　　　　FAX　095-818-8407
　　　　E-mail　info-his@nmhc.jp
URL：https://www.nmhc.jp/