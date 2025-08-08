「Ｗポケモン展覧会10days in 長崎」記者発表会

株式会社乃村工藝社

現在、ベネックス恐竜博物館では「ポケモン化石博物館」を開催中（9月21日まで）。連日多くのお客様をお迎えしております。

また、長崎歴史文化博物館は開館20周年事業として「ポケモン×工芸展（ぽけもん・かける・こうげいてん）―美とわざの大発見―」（9月12日～12月7日）を開催します。人間国宝を含む日本を代表する工芸作家20人が多彩な素材と技法でポケモンの世界に挑んだ作品約90点を九州初公開します。

「9月12日から21日までの10日間」は同じ都市（長崎市）で2つのポケモン展が同時開催される“日本で初めて”の期間です。本県の文化向上に寄与するだけでなく、国内外から多くの来県も見込まれる機会となります。株式会社ポケモンと長崎の2館はこの10日間を「Ｗポケモン展覧会10days in 長崎」と銘打ち、キャンペーンを行うことにしました。

下記の日程で記者発表会を実施いたします。ながさき未来応援ポケモンのデンリュウのほか、各展覧会をテーマにした特別なコスチュームのピカチュウも参加いたします。ぜひ取材いただきたくお願いいたします。

つきましては、本発表会を取材いただき報道いただきますよう、お願い申し上げます。

◆ポケモン化石博物館

2025年6月7日（土）～9月21日（日） ベネックス恐竜博物館

◆ポケモン×工芸展 ―美とわざの大発見―

2025年9月12日（金）～12月7日（日） 長崎歴史文化博物館

【キャンペーン記者発表会】

日 時： 2025年8月21日（木）午後1時30分～

場 所： 長崎歴史文化博物館1階エントランス

出席者： ・ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」

・発掘ピカチュウ

・伝統柄「工字繋ぎ」の着物を身につけたピカチュウ

・ベネックス恐竜博物館 館長 高江 晃

・長崎歴史文化博物館 館長 水嶋 英治

・株式会社ポケモン 常務執行役員 田中 雅美 様

内 容： キャンペーンタイトルパネル除幕

挨拶（田中様、両館館長）

記念撮影

※セレモニー会場には、株式会社ポケモンから県内５市町に寄贈されたポケモンの絵が描かれたマンホールの蓋（ポケふた）を展示いたします。

【ご参考】

伝統柄「工字繋ぎ」の着物を身につけたピカチュウ（写真・株式会社ポケモン提供発掘ピカチュウ（写真・株式会社ポケモン提供）ながさき未来ポケモン「デンリュウ」（写真・株式会社長崎新聞社提供ポケふた（写真・株式会社長崎新聞社提供）

お問い合わせ先

＜Wポケモン展覧会 10days in 長崎について＞

長崎歴史文化博物館 広報・営業企画グループ

松尾・早田

TEL：095-818‐8366（代表）

＜ポケふたについて＞

株式会社ポケモン広報室

TEL：03-5775‐9164

長崎歴史文化博物館

長崎の海外交流史をテーマに貴重な歴史資料や美術作品を展示。江戸時代には長崎奉行所があり、敷地内にその一部も復元。歴史を楽しく学ぶゾーンや多彩な企画展・イベントも充実！



所在地：〒850-0007 長崎県長崎市立山1丁目1番1号

連絡先：TEL 095-818-8366

FAX 095-818-8407

E-mail info-his@nmhc.jp

URL：https://www.nmhc.jp/