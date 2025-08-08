公益財団法人交通遺児育英会へ寄付を実施
船井総研ロジ株式会社
- 寄付の概要
- 会社概要
船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：橋本直行、以下 船井総研ロジ）は、社会的貢献活動の一環として、この度、公益財団法人交通遺児育英会に寄付を実施しました。
寄付額： 金100,000円
寄付先： 公益財団法人交通遺児育英会（https://www.kotsuiji.com/）
寄付日： 2025年8月5日
寄付目的： 交通事故により保護者を亡くした交通遺児が、経済的理由によって修学を
断念することのないよう、奨学金事業を通じてその育成を支援するため。
会社名：船井総研ロジ株式会社
所在地：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設 立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
U R L ：https://www.f-logi.com/
