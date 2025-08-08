2025年度 第1四半期決算を発表

・配当倍増

・今期の年間配当計画を56円から110円に引き上げ

・18中計では収益力の向上に集中し、大型M＆Aは実行しない



・1Qの業績は想定通りのスタート

・今年度計画に対して、インライン

・現地通貨ベースでインド、欧州、アフリカ増収（為替影響▲44億円）

・今後の下振れ要因に対抗するための挽回施策を実行



・18中計新イニシアティブはすべて順調に始動

・経営陣の刷新（インド・欧州）

・ONE AFRICA

・利益創造プロジェクト（日本）















株主還元について株主、個人投資家との対話を踏まえ、社会の不確実性への懸念に対して配当を重視すべきと判断自社株取得と配当のバランスを最適化（自社株買いも継続）18中計期間中は大型M&Aを実施しない