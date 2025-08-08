こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年度 第1四半期決算を発表
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年度 第1四半期決算を発表しましたので、お知らせいたします。
2025年度 第1四半期決算のポイント
株主還元について
株主、個人投資家との対話を踏まえ、社会の不確実性への懸念に対して配当を重視すべきと判断
自社株取得と配当のバランスを最適化（自社株買いも継続）
18中計期間中は大型M&Aを実施しない
連結業績（公表値に対する進捗）
連結業績（対前年同期比）
詳細は、本日発表の「2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」「2025年度第1四半期 決算説明資料」「2026年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
関連リンク
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2671507/00.pdf?_fsi=5t33cQsO
2025年度 第1四半期決算説明資料
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/08/FY2025_1Q_ja-explanation.pdf
2026年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2671125/00.pdf
