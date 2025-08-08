リユースPCのリングロー、クリニック向けPC特集 7/11スタート！「故障リスク」「IT管理」「購入コスト」「Windowｓ10サポート終了」

リングロー株式会社

リユースPC事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之、以下「リングロー」）は、公式オンラインストア「R∞PCダイレクト（アールピーシーダイレクト）」にて、このたびクリニック・医院・調剤薬局など医療現場向けに特化したPC特集ページを2025年7月11日より公開しました。

■背景と狙い

近年、医療機関では電子カルテ導入や院内ICT管理の高度化が進む一方で、PCの故障リスクやサポート体制、初期コストへの懸念が課題となっています。R∞PCダイレクトでは、こうした現場の声を反映し、「安心」「迅速」「低コスト」を実現する専用プランを設計しました。

■想定利用シーン

・低コストでの置き換え：1台からでも導入コストを抑えたいクリニック様

・数台まとめ導入 ：スタッフ増員に伴い、複数台を一括でご発注いただく医療機関様

・万全のサポート ：トラブル発生時に即時相談したいご担当者様

・最適スペック選定 ：レセコン・受付・バックヤードなど用途別に機種を選定したい現場

■特集ページURL

https://rpc.ringrow.co.jp/pages/for-clinic

■特集の主な特長

1．まとめ買いで割引適用

一度に複数台をご購入いただくことで、台数に応じた割引を実施。コスト削減に貢献します。

2．医療機関限定の返品期間延長

購入後の環境変化にも柔軟に対応できるよう、通常より長期の返品期間を設定しました。

3．無期限サポート＆保証

公式LINEおよび電話によるサポートは無期限、ハードウェア保証も無期限（※R∞PC LIGHT（アールピーシー ライト）は2年保証）で、経年故障も原則 無償対応いたします。

4．最短当日スピード見積り

台数・仕様を事前にヒアリングし、最短当日中に正式お見積りをご提出。導入スケジュールを加速します。

5．医療業務対応スペック提案

レセコン用、受付用、バックヤード用など用途ごとに最適な機種を選定し、業務効率化をサポートします。

■ECサイト「R∞PCダイレクト」の特徴

(1)簡単操作のユーザーインターフェース：直感的に商品検索や購入ができ、スムーズな購入体験を実現

(2)豊富なラインアップ：リニューアル前の4倍以上の商品数で、理想の一台を見つけやすく

(3)信頼のR∞PC（アールピーシー）ブランド：無期限保証のR∞PC、2年保証でコストパフォーマンスに優れたR∞PC LIGHTをラインアップ

サイトURL：https://rpc.ringrow.co.jp/

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）