【NHKカルチャー】　“化け子”でおなじみ！ヘアメイクアーティスト 岸順子さんの「なりたい自分になる！大人を美しくするメイク」

芸能界で数々の女優たちの専属ヘアメイクとして活動し、キャリアは36年！

50歳を超えたころから仕事の状況が変化し、2020年に54歳にしてユーチューバーになった岸順子さん。

40代50代をターゲットに、老け顔に特化したYouTubeチャンネル「メイク職人 化け子」は、すぐに火が付き大人気チャンネルとなりました。

本講座は岸順子さんの特別講座です。

大人の女性ならではのメイクの悩みや解決法を、実演を交えてわかりやすく解説していきます。

メイクが楽しくなるコツが満載ですよ！

さらに、岸さんがヘアメイクを通じて伝えたいこともお話ししていただきます。

ポジティブにキレイを更新していくヒントを掴んでいただけること間違いなし！



＜講座で取り上げる予定のテーマ＞

・眉の描き方、チークの位置

・口紅の選び方

・大人に似合うヘアスタイル

岸 順子さん

【講師プロフィール】

芸能界でのヘアメイク歴36年以上の経験を活かし、50歳にして初めて一般女性向けにヘアメイク講座を開催。そこで多くのメイク迷子に出会い、“女性の悩みをヘアメイクで解決する”と情熱を抱いて、54歳で「ヘアメイク職人化け子」としてYouTube 開設。登録者数は約42万人に達す（2025年4月現在）。40代の大人女性から“キレイ”の輪が広がっていく世界を思い描き活動を続けている。

近著に『48歳からのメイクの強化書 笑って学べるマンガで化け活。』『化け子式「大人が輝く」メイクの強化書』（ともに主婦の友社刊）。「化け子のオキテ。」（主婦と生活社刊）。

化け子のオキテ。主婦と生活社

なりたい自分になる！大人を美しくするメイク

講師：ヘアメイクアーティスト、ヘアメイク職人「化け子」 岸 順子

開催形式：教室＆オンデマンド配信

開催日時：2025年8月24日(日) 14:00～15:30

受講料：教室受講 会員 5,720円（税込） 一般 6,413円（税込）

オンデマンド 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）

主催：NHK文化センター梅田教室

詳細URL：教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1314882.html

オンデマンド https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316300.html