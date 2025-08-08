Aeemrn、盂蘭盆限定セール開催！進化版「2025夏新登場 アイスネックリング」が特別価格999円に

九洋洲 Joychou 株式会社

ライフスタイルブランド Aeemrn（エエムルン） は、2025年8月8日（金）から8月17日（日）までの期間限定で、夏の人気商品「2025夏新登場！アイスネックリング」を特別価格で販売する盂蘭盆セールを実施します。

昨年モデルからNASA開発PCM素材を80％増量し、冷却持続時間や装着感をさらに改善した最新の進化版。暑い真夏でも首元をやさしく、そして長く冷やす新しい夏の必需品です。

商品概要

「2025夏新登場！アイスネックリング」は、28℃以下の環境で自然に凍結するPCM素材を使用。冷凍庫や氷水で約5～20分で冷却でき、30～35℃の環境下で約90～120分のひんやり感を持続します。氷のように冷えすぎず、結露しにくいため、衣類や髪が濡れる心配もありません。

- 繰り返し使えるエコ設計充電や電池は不要。涼しい場所に置くだけで再び凍結し、何度でも使用可能。環境にもお財布にもやさしい仕様です。- 軽量＆快適なフィット感重さはわずか約120g。首に負担をかけず、カーブ形状としなやかな素材でフィット感を高めています。通勤・旅行・スポーツ観戦など、さまざまなシーンで活躍します。- 幅広い利用シーン花火大会、屋外イベント、スポーツ、ガーデニング、ペットとのお出かけなど、家族全員で活用可能。お子さまや女性へのギフトにもおすすめです。

盂蘭盆セール概要

- 対象商品：「2025夏新登場！アイスネックリング」- 通常価格：1,480円（税込）- 特別価格：999円（税込）- 期間：2025年8月8日（木）～8月17日（日）- 販売先：Aeemrn公式オンラインストア、主要ECモール

Aeemrn（エエムルン）は、日々の生活をより快適にするための商品を提案するライフスタイルブランドです。高品質な素材選びと機能性の追求を大切に、暮らしに寄り添うアイテムをお届けしています。

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXTBB7M2?th=1

