プロシップ、2026年3月期 第1四半期決算を発表 ー 前年同期比で増収増益を達成
株式会社プロシップ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木資史 東証プライム：3763 以下「当社」）は、2026年3月期第1四半期の決算を発表しました。
当連結会計年度の業績は、売上高1,806百万円（前年同期比21.6％増）、営業利益558百万円（同188.9％増）、経常利益588百万円（同161.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益413百万円（同152.6％増）となりました。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120877/table/47_1_1ee141fc5a94545ff9ead41327d019f8.jpg?v=202508080456 ]
※決算短信はこちらから(https://www.proship.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/20250808_tanshin.pdf)
※決算説明資料はこちらから(https://www.proship.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/20250808_kessansetsumei.pdf)
第1四半期決算の事業概況
当社グループは、主力事業である固定資産管理ソリューションにおいて、既存顧客へのバージョンアップ対応や、成長戦略の柱と位置付けるインフラ業界向けの大型案件の推進を通じて、大企業・中堅企業の業務効率化および経営管理の強化に貢献してまいりました。
中期経営計画「Be Hybrid 2028」(https://www.proship.co.jp/wp-content/uploads/2024/11/Be-Hybrid-2028.pdf)の2年目にあたる2026年3月期第1四半期は、すべての主要業績指標において前年同期を上回る成長を達成しました。案件の大型化や、要員1人当たりの案件密度の高水準の維持、既存顧客への対応の進捗が売上増加に寄与しました。
全社的な品質管理の強化と生産性向上により売上原価を抑制し、販売費及び一般管理費についても計画的かつ効率的に管理することができました。これらの取り組みにより、第1四半期としては、経常利益・純利益ともに過去最高を更新しました。
なお、新リース会計基準の業績への本格的な貢献は、2026年3月期後半以降となる見通しです。
通期業績予想
2026年3月期の通期業績予想に変更ありません。
下期以降、SaaS事業の基盤構築や、人員数に依存しない成長を目指したDX投資に伴い、一時的な費用増加を見込んでおります。そのため、期初に公表した連結業績予想は据え置きとしております。
中期経営計画 「Be Hybrid 2028」(https://www.proship.co.jp/wp-content/uploads/2024/11/Be-Hybrid-2028.pdf)における構築期の最終年度として、新リース会計対応が本格化する拡張期に向けた準備を整えてまいります。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120877/table/47_2_4f6aa3f252389d39f9fb0a8d433d7ec5.jpg?v=202508080456 ]
関連のプレスリリース
プロシップ、株式分割と配当方針の変更を発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000120877.html
プロシップ、2025年3月期決算説明会の動画を公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000120877.html
プロシップ、2025年3月期業績予想を上方修正、ならびに増配を発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000120877.html
株式会社プロシップについて
プロシップは「Speciality for Customer」を基本理念として、固定資産管理分野で専門性の高いサービスを提供しております。高い専門性が評価され、主力製品のパッケージシステム「ProPlus」は、各業界の大手企業の半数以上、シリーズ累計5,483社(※)にご愛用いただいております。また、「ProPlus」は、標準機能でグローバル統合を可能にした市場で唯一の固定資産システムであり、28の国と地域、236の法人の導入実績を持ち、24か国の税務に標準対応しています。2024年4月に電力会社向け固定資産管理システム「ProPlus for Electric Power Company」、2024年12月には、新リース会計基準に対応したSaaS製品「ProPlus＋」（プロプラスプラス）をリリースいたしました。
今後もプロシップならではの「Speciality」に富んだ価値を、世界中の企業に届けてまいります。
※2025年7月末時点
＜会社概要＞
社 名：株式会社プロシップ（東証プライム上場：3763）
代表者：代表取締役社長 鈴木 資史
事業所：◇本社
東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル
◇西日本支社
大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目3番9号 ORIX久太郎町ビル
◇SAGAオフィス
佐賀県佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル
設 立：1969年4月9日
資本金：7億7,057万円
事 業：ソフトウエアパッケージの開発販売
https://www.proship.co.jp/
（2025年4月1日時点）
■本件に関するお問い合わせ
株式会社プロシップ 管理本部
https://www.proship.co.jp/contact/
直近のプレスリリース
プロシップ、正社員全員および全取締役に譲渡制限付株式報酬を実施
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000120877.html
プロシップ、佐賀県に企業版ふるさと納税を実施し、感謝状を受章
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000120877.html
新リース会計基準の「方針整理支援コンテンツ」を提供開始
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000120877.html
「影響額の試算」が最大の課題？新リース会計基準への対応、準備段階で見えた現場の実態と課題
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000120877.html
その他、株式会社プロシップのニュース一覧は、以下のURLからご覧ください。
https://www.proship.co.jp/news/