トランプを生んだアメリカの「シン・保守」入門を神戸大・井上弘貴教授の動画で学ぶ！ 新潮社YouTubeチャンネル「イノベーション読書」で配信中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c1bs6_2b__o ]

サムネイルの写真撮影：Gage Skidmore

第二次トランプ政権が発足して8ヶ月。誰もがその結末を予想できなかった大統領選以降、いまだアメリカのみならず世界が揺れ続けています。ドナルド・トランプ大統領を生んだアメリカの思想的な背景を、神戸大学教授の井上弘貴教授に聞きました。

・アメリカの右派はなぜ多様で複雑なのか？

・主流派から傍流への交代劇

・注目の保守勢力の新潮流を徹底解剖する

・新右翼が「多様性」を重視しない理由とは？

【出演者紹介】井上弘貴（いのうえ・ひろたか）

1973年、東京都生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。博士（政治学）。早稲田大学政治経済学術院助教、テネシー大学歴史学部訪問研究員などを経て、神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は政治理論、公共政策論、アメリカ政治思想史。著書に『ジョン・デューイとアメリカの責任』（木鐸社）、『アメリカ保守主義の思想史』（青土社）、訳書に『市民的不服従』（共訳、人文書院）など。

【書籍紹介】『アメリカの新右翼─トランプを生み出した思想家たち─』井上弘貴著

トランプ政権による国家改造の成否に関わらず、リベラル・デモクラシーへの不信感は決定的なものとなっている。左右両極の間で起きた思想戦争の内幕を追いながら、テック右派から宗教保守、ネオナチなどの思想家たちが、なぜリベラルな価値観を批判し、社会をどのように作り変えようとしているのか、冷静な筆致で読み解く。

YouTubeチャンネルはこちら :https://www.youtube.com/@ino_doku

