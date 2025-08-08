「試合に出続けて自信を持ってプレーすることで上のレベルを目指せる」 大嶽拓馬 選手 / CFビラノバ 新加入時インタビュー前編

株式会社Beist

CFビラノバが日本プロジェクトを始動して以降、最初の契約選手となったのが大嶽拓馬選手です。柏レイソルの育成出身でトップ昇格も経験し、その後も国内で挑戦を続けてきた大嶽選手。そんな彼が新たな挑戦の舞台に選んだのはスペインでした。昨シーズン後半はログローニョ州のCDバレアでプレーし、今季からはカタルーニャ州に拠点を置くCFビラノバに加入。

今回は加入直後に一時帰国したタイミングで、彼の想い、スペインでの生活、そしてこれからのビジョンについてお話を伺いました。

『そこ』に戻るために

インタビュアー（以下、Q ））ようこそビラノバへ。バルセロナやビラノバの街は既に歩きましたか。

