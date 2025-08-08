ホームショッピング公式ショップ「週末2％OFFクーポンセール（一部セール除外品あり）」2025年8月9日（土） 0:00～8月11日（月）23:59 開催予定
株式会社ホームショッピング（本社：北海道札幌市、代表取締役：林敬介）は、公式オンラインショップ（https://shop.homeshopping.co.jp/） にて、「週末2％OFFクーポンセール（一部セール除外品あり）」を明日2025年8月9日（土） 0:00～8月11日（月）23:59 開催します。
一部のセール除外品を除き、販売価格より2％OFFのクーポンを発行。
◆セール内容◆
セール対象商品をご購入いただくと、購入金額より2％OFFされるクーポンを発行いたします。
一部、セール除外品がございます。ご確認の上、ご購入ください。
【セール対象】
対象サイト（https://shop.homeshopping.co.jp/）にてセール対象品をご購入頂いた方。
※一部セール除外品がございます。
※本セールは予告なく変更、延長または終了する場合がございます。
【SHOP情報】
ホームショッピング公式ショップ ： https://shop.homeshopping.co.jp
【運営会社】
株式会社ホームショッピング ： https://www.homeshopping.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327032&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ホームショッピング
