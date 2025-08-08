学割を初導入、次世代へ日本文化を届ける。
東映太秦映画村(所在地：京都市右京区)では、この秋、夜間特別企画「太秦江戸酒場 色づく花魁の夢」を開催いたします。
今回は学割を導入し、次世代に向けて伝統芸能や日本酒へのハードルを下げていただき、気軽に体験いただけるような大人の夜祭りとなっております。
KV(キービジュアル)
まるで時を巻き戻したような景色の中で、美味しいお酒やドリンク、名店のお食事、伝統芸能を心ゆくまで楽しんでいただく、粋な大人の夜祭「太秦江戸酒場」。
第11回目となる今回の江戸酒場は「色づく花魁の夢」と称し『花魁道中』を開催いたします。
花魁道中を中心に人気コンテンツである「丁半博打」や「侍屯所」など、東映俳優部の俳優がイマーシブライブショーで江戸酒場を彩ります。
【第一弾コンテンツ詳細】イマーシブライブショー
花魁道中～太秦花魁絵巻～(画像左)
映画村人気コンテンツが江戸酒場で開催、
夜の江戸の街を練り歩く花魁を日本酒片手にご覧ください。
丁半博打(画像真ん中)
江戸酒場で大人気の丁半博打を開催。
普段の映画村では体験できない大人の時間を過ごすことができます。
(金品ではなく、心願での賭けとなります。)
侍屯所(画像右)
俳優扮する侍と語り合うことができる侍屯所、
人生相談や裏話を聞いたりと人間味あふれるコンテンツです。
文化人
伝統文化のお稽古パーク(画像左)
伝統文化の世界で活躍する文化人が、日替わりで体験を行います。
【11月8日(土)】狂言体験、茶道体験【11月9日(日)】華道体験、能楽体験
野外能楽～金色夜叉～(画像真ん中)
伝統芸能である能と狂言を映画村特設の野外ステージにて披露します。
【11月8日(土)】狂言『伯母ヶ酒』【11月9日(日)】能『土蜘蛛』
立体浮世絵(画像右)
日本の伝統的な美術や文化を現代的に解釈し、
アバンギャルドな作品を生み出すアートユニット「だるま商店」が参画いたします。
食事酒処
串焼きと酒～山本本家×鳥せゑ～(画像左)
厳選された国産ブランド鶏を使用し、炭火でじっくり焼き上げた焼き鳥と日本酒を提供します。
遊びと酒処(画像真ん中)
酒くじと倒し木遊びができる酒処では、結果が良いと特別なお酒が楽しめます。
秋の熱燗処(画像右)
秋の江戸酒場には熱燗屋台が登場。お気に入りの食事と一緒に熱燗で体を温めましょう。
〔飲食提供方法〕
・場内でのご飲食は専用の金券「太秦小判」にてご購入ください。
※メニューによって「太秦小判」の必要枚数が異なります。
・「太秦小判」は会場内で1枚800円にて販売します。
〔日本酒飲み放題特製おちょこ〕
日本酒が自由に飲み比べできる特製おちょこを太秦小判」4枚（3,200円相当）にて販売します。
「入場券＋日本酒飲み放題特製おちょこ」がセットになった前売券も販売中。是非ご利用ください。
※日本酒は飲み放題でのみ提供し、「太秦小判」での1杯売りはいたしません。
※ビールやソフトドリンクなど日本酒以外のドリンクは別途有料となります。
【イベント概要】
イベント名：「太秦江戸酒場 色づく花魁の夢」
開催日程 ： 2025/11/8(土)・11/9(日) 各18:00-21:00（開場17:30）
開催場所 ： 東映太秦映画村
料金 ： １.入場券：7,500円（税込）
２.学割入場券：3,750円（税込）
※入場時に学生証の提示をお願いしています。20歳未満不可
日本の学生限定となります。数量限定です。
３.日本酒飲み放題セット付 入場券：10,500円（税込）
入場券に、会場内で日本酒が飲み放題になる特製おちょこが付属いたします。
※ビールやソフトドリンクなど日本酒以外のドリンクは別途有料となります。
公式HP
https://www.toei-eigamura.com/edosakaba/
公式Facebook
https://www.facebook.com/edosakaba
公式Instagram
https://www.instagram.com/uzumasa_edosakaba?igsh=NjhxajVyOTk4NnR6&utm_source=qr(https://www.instagram.com/uzumasa_edosakaba?igsh=NjhxajVyOTk4NnR6&utm_source=qr)
※イベントの性質上、乳幼児を含む20歳未満のご入場はおことわりさせていただきます。
※雨天決行、京都市に警報発令時は中止の場合あり。映画村HPにてご案内します。
※転売・再発行・換金・払戻・日時変更不可。
※本イベントの入場に、映画村年間パスポートはご利用いただけません。
※イベント当日、運営・マスコミ・メディアの撮影・取材が行われる予定です。
その際、お客様が写真・映像等に映り込む可能性がございます。予めご了承ください。
◎飲酒運転は絶対にやめましょう。お酒はおいしく適量を。
＜プレスリリースに使用している画像一式は下記よりダウンロードください＞
https://32.gigafile.nu/1115-b0295eadaf7b02ce7d2c8bed22588148
《施設詳細》
所在地 ： 京都市右京区太秦東蜂岡町10番地
ナビダイヤル： 0570-064349
アクセス ： ・JR「花園」駅より徒歩13分 タクシー5分
・嵐電「太秦広隆寺」駅より徒歩5分
・地下鉄「太秦天神川」駅より徒歩12分 タクシー5分
・市バス 75系統「太秦映画村道」徒歩5分
11系統「太秦広隆寺前」徒歩5分
・京都バス 72・73・76・83・85系統「太秦広隆寺前」徒歩5分
62・63・65・66系統「太秦映画村前」すぐ
※JR太秦駅側『撮影所口』からはご入村いただけません。
公式サイト ： https://www.toei-eigamura.com/
《お問い合わせ》
東映太秦映画村 担当：企画制作部 喜多・洲崎・宇都宮・西村
TEL ：075-864-7752 Fax ：075-864-7772