【ソニーセミコンダクタソリューションズ】物流業界向け展示会 “国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO”に出展します

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社（以下、SSS）は、2025年9月10日～12日に東京ビッグサイトで開催される“国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO”に出展し、エッジAIセンシングプラットフォーム”AITRIOS(TM)”と、自律移動ロボット(Autonomous Mobile Robot、以下AMR)向け“Robotics Package”を出展します。

最新の物流機器・システム等のソフトウェアとハードウェアが一堂に会する展示会において、物流業界の抱える課題を解決する弊社のテクノロジーやソリューションの一部をご覧いただけます。

■展示会概要：

展示会名：国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO

開催期間：2025年9月10日(水) ～ 9月12日(金)

会場： 東京ビッグサイト

SSS展示ブース：6-106

公式サイトURL：https://ie.logis-tech-tokyo.gr.jp/

弊社ブースのレイアウトイメージ

■ 主な展示内容

AITRIOSとRobotics Packageを活用した、物流DXの事例について展示します。

エッジAIセンシングプラットフォーム “AITRIOS”

物流業界の現場改善に求められるデータを取得可能にする、エッジAIセンシングプラットフォーム"AITRIOS"を出展します。

AI処理機能を有するインテリジェントビジョンセンサー搭載の小型カメラ（エッジデバイス）と、エッジAI技術を活用したソリューションの開発/運用を支援するAITRIOSを活用したデモンストレーションおよびパネルを展示します。

・トラックの車番を検知/認識することで待機/荷役時間を自動で正確に取得。取得したデータから課題特定と、オペレーション改善策を自動でレポートするソリューション（デモンストレーション）

利用例：トラック予約受付サービスのHacobu MOVO Berthやハコベル トラック簿等とのAPIデータ連携や、BIツールによるデータ分析

・トラック積載率を一定間隔で把握。輸配送車両数の適正化や、混載便/空車便の有効活用による積載率向上を実現する共同輸送サービスの普及に貢献するソリューション（パネル展示）

・荷崩れ検知等の配送中インシデントの自動把握も可能な動態管理システムの実現に貢献するトラック庫内モニタリングソリューション（パネル展示）

・人が危険エリアに侵入した際にアラートを発報するソリューション（デモンストレーション）

利用例：フォークリフトにAIカメラ搭載し、後方死角の人を検知し、パトランプを使ってアラート

・空きスペースの自動把握で動線短縮と作業効率化に貢献するソリューション（パネル展示）

SSSが提供する”AITRIOS” と、株式会社Hacobuの提供する”MOVO Berth”、を組み合わせた導入事例はこちら：

ニュースリリース：https://www.sony-semicon.com/ja/news/2023/2023112701.html

動画：https://www.youtube.com/watch?v=tLbdFkvCbk8

自律移動ロボット(AMR)向け”Robotics Package”

昨年8月にサービス提供を開始した、AMRの効率的な開発・導入、運用のためのソフトウェア“Robotics Package”を出展します。ユーザーから高い評価をいただいているソフトウェアパッケージに加え、新たに充実させた3次元での環境認識機能を活用したAMRのデモンストレーションを実施します。

Robotics Packageは、ロボットの自律移動に必要なナビゲーション機能と複数台制御機能をご提供します。これにより、従来は人が作業していた現場において新たにロボットを導入し自動化・効率化したい場合にも、既存のシステムや環境、作業の流れの大きな変更を強いることなく、柔軟なソリューション導入を実現します。

今年は新たに3次元センサーに対応し、3次元での環境認識が可能となりました。これにより、従来認識するのが難しかった、物流倉庫内のパレットや棚から飛び出た段ボールがあるような現場でも、AMRを安全に利用可能です。AMRを現場に簡単かつ安全に導入できる様子や3次元センサーで周辺環境をより正確に認識し、障害物を回避する様子を、会場にてご覧ください。

Robotics Packageに関する紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=IfNGNmW2Io8

Robotics Packageに関する紹介：https://www.aitrios.sony-semicon.com/ja/robotics

Robotics Packageの特徴説明