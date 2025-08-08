【明治記念館】“平日限定で団体のお客様向けグループランチをご案内！”　館内レストラン「羽衣」自慢の天麩羅やお造りといった旬の海や山の幸を「季節の四つ切り弁当膳」に詰め込みました

明治記念館写真はイメージ

明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）の館内レストラン、鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」では、旅行会社・ツアーなどの団体のお客様向けに、平日ランチ限定で「羽衣」自慢の天麩羅やお造りなどの季節の食材を使用した「季節の四つ切り弁当膳（お1人様 3,600円・税サ込）」をご用意しています。

四つ切りにしたお弁当箱に、口取り、造里、天麩羅、煮物等の季節のおかずを盛りつけ、茶碗蒸し、お食事、デザート（お茶）といった、御膳としてご満足いただける献立を取り揃えさせて頂いています。

この機会に、鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」の旬の食材を手軽にご賞味頂けるメニューをお愉しみください。

写真はイメージ「季節の四つ切り弁当膳（お1人様 3,600円・税サ込）」

約30名様までの団体のお客様が、観光やツアーの合間のランチに最適な量の御膳を四つ切りのお弁当箱に詰めて、お手頃な価格でご提供いたします。

茶碗蒸しやお食事、デザートも付いたお得な会席弁当をお愉しみください。

・ご提供時間

【第一部】11：30～（所要時間：1時間）

【第二部】14：30～（所要時間：1時間）

・お問合せ（お電話にてお受け致します）

TEL：03-3746-7729

※その他の時間帯をご希望の場合はご相談ください

※表示価格には1名様分のお料理代金・消費税・サービス料が含まれています

※明治記念館の駐車場をご利用いただけます。大型バスの駐車もご対応いたします

※ご利用時間はご予約時間から1時間後までとさせていただきます

※平日限定とさせていただきます（除外日あり・お問合せください）

※基本的に、テーブル席（最大30名）へのご案内となります

※8～30名様までのご案内となります。30名様を超える場合はご相談ください

※人数変更は前日の17時までにお願いいたします

※キャンセル・変更につきましては、前日17時より料理代金の50％、ご当日は100％を頂戴いたします

※写真はイメージです。諸事情によりお料理の内容が一部変更になる場合がございます

※日替わりメニューを含むためアレルギー表示が出来ません。食物アレルギーをお持ちのお客様はご予約時にお申し付けください（揚げ油・ゆで水は共用しております。厨房内でそば粉を扱っています。）

※アレルギー対応につきましては、7日前までにご連絡ください。食物によっては対応いたしかねる場合もございます

※追加のお飲物につきましては、別途ご注文いただくことも可能です（ご希望の場合は事前にご相談ください）

●明治記念館 鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」

https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/)

鮨・天麩羅・鉄板焼それぞれの専用カウンターを設けた「羽衣」。熟練職人が、四季折々の日本の美味を奏でます。カウンター席で職人との会話を楽しみながら、お目当ての品を間近に、好きなものを少しずつお愉しみいただけます。また、個室やテーブル席のご用意もございます。

【営業時間】

平日ランチ 11：30～16：00(L.O 15：00） ディナー 17：00～22：00(L.O 21：00）

土日祝 11：30～22：00(L.O 21：00） ※連休最終日は 21：00閉店 (L.O 20：00）

【定休日】 年末年始・夏期メンテナンス時

●明治記念館について

https://www.meijikinenkan.gr.jp/

明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館赤坂離宮のある場所に竣工された建物を明治神宮外苑の一角に移築したものです。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。

昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で結婚式場として開館式が挙行され、以来23万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり（97台まで可能）

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

婚礼公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/wedding/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

レストラン公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_gourmet/

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/

婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/

婚礼公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mk_sekirei