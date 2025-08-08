こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
江ノ島の海を眺めながら、いきなり！ステーキの看板メニュー「ワイルドステーキ」がBBQで豪快に楽しめる！
海の家「J:COM Seaside Studio」にて「いきなり！ステーキBBQプラン」期間限定で販売！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年8月11日(月・祝)～8月31日(日)までの期間限定で、株式会社ジェイコム湘南・神奈川が運営する海の家「J:COM Seaside Studio」にて、いきなり！ステーキの看板メニュー「ワイルドステーキ」を使用したBBQプランの販売を実施します。また、海の家「J:COM Seaside Studio」限定！オリジナルデザインの《うちわ》も配布いたします。
海の家「J:COM Seaside Studio」は、片瀬海岸の中でも江の島を一望できる人気のロケーションに位置する海の家で、ロッカーやシャワールームの利用に加え、手ぶらで楽しめるBBQ用器具を完備。幅広い世代の皆さまに、日常では味わうことができない快適な時間を提供します。
今回、いきなり！ステーキは、この海の家で最高級アンガスビーフである「認定アンガスビーフ」を使用した、大人気メニュー「ワイルドステーキ」をBBQで楽しめるプランをご用意しました。また、このBBQプランでは「いきなり！ステーキ公式ネットショップ」のみで取り扱っている「いきなり！ガーリックライス」もご提供。いきなり！ステーキを存分にお楽しみいただける内容となっています。
※在庫によってメニュー内容の変更がございますので、予めご了承ください。
【いきなり！ステーキBBQプラン】
■販売日：2025年8月11日(月)～8月31日(日)
＜BBQプラン内容(1人前)＞
牛肉（ワイルドステーキ200g(1枚)／ワイルドステーキ焼肉カット150g）
野菜
いきなり！ガーリックライス
枝豆
えびせん
飲み放題（生ビール・ハイボール・サワー・ソフトドリンク）
※在庫によってメニュー内容の変更がございます。
■販売価格：7,000円（税込）／1名
※ロッカー、シャワー代含む
（ロッカーは使用数によって複数人で1個ご使用いただく場合があります）
■予約に関して
・現地店舗での直接受付
または、
・下記電話番号へ事前予約
事前予約電話番号: 080-1844-2500
■営業時間：9:00～18:00
※BBQなどのご質問については、現地スタッフへお問い合わせください。
※「江ノ島花火」開催日は、20:30まで営業しております。
（花火開催予定日：8月9日（土）・8月19日（火）)
■住所：神奈川県藤沢市片瀬海岸1-15（東浜）
アクセス小田急電鉄 片瀬江ノ島駅から徒歩3分
江ノ島電鉄 江ノ島駅から徒歩4分 湘南モノレール 湘南江の島駅から徒歩5分
《店舗と同じ「ワイルドステーキ」をご家庭でも！》
店舗と同じ、認定アンガスビーフを使用したワイルドステーキは公式ネットショップで購入可能です。
■公式ネットショップ：https://www.pfsnetshop.com/
《ワイルドステーキの美味しさの秘密「認定アンガスビーフ」とは？》
ワイルドステーキは、アンガスビーフの中でも最高級の【認定アンガスビーフ】を使用しています。
【認定アンガスビーフ】は普通のアンガスビーフとは異なり、米国農務省が定めた基準よりも更に厳しい、科学に基づく10の規格をクリアしたアンガスビーフで、10頭中、わずか3頭ほどしか【認定アンガスビーフ】として認められません。すべてのアンガスビーフが、このブランドの高い基準を満たせるわけではないのです。
だから、ワイルドステーキは、お肉本来の味・風味・ジューシーさが違います。
【認定アンガスビーフ™】
https://www.certifiedangusbeef.jp/cab-beef/
主催：株式会社ジェイコム湘南・神奈川
【海の家「J:COM Seaside Studio」《限定うちわ》配布】
海の家「J:COM Seaside Studio」にて、オリジナルデザインの「うちわ」を配布いたします。
※無くなり次第終了です。
