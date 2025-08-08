「美しすぎる」スピノサウルス、宙づり展示の裏側大公開！最速10万人の恐竜展「獣脚類2025」
福井県立恐竜博物館（福井県勝山市）で好評開催中の特別展「獣脚類2025～『フクイ』から探る恐竜の進化～」が2025年8月8日、同館最多入場者数を記録した昨年の特別展に並ぶ開幕29日で来場者10万人を突破しました。立役者の一つは、14ｍのスピノサウルス全身骨格！宙空を泳いでいるような展示がSNSで拡散され、「美しすぎる」「最高にカッコイイ」「感動した」と話題になっています。くしくも8日は、スピノが登場する映画「ジュラシック・ワールド 復活の大地」の日本公開日。節目を記念し、日独のスタッフ8人が17時間半かけてつり上げた展示の模様を、蔵出し大公開します！
ドイツから届いた七つの木箱から、
約200個のパーツに分かれた骨格標本を取り出すところから作業はスタート。
頭骨の長さは何と1.6m！
作業はつりながら、組み立てながら。
スピノサウルスは背中の帆のような突起状の骨が特徴。
最長部の高さは２ｍにもなる
頭骨を取り付ける前に全体の傾きを確認。
長い帆があり、バランスを取るのが難しい！
バランスが取れたところで頭骨を取り付け。
全容が見えてきた！
つり展示が完成し、プレス発表が行われました。
これで完成と思っていましたが…
開幕直前、美術照明家によってライティングされた姿には、
博物館の研究員もびっくり！美しすぎるスピノサウルス爆誕！
会場では、スピノサウルスを360度全方位から楽しめます。水面をイメージした鏡ごしに見上げる人、影を撮る人など楽しみ方はさまざま。スピノサウルスは14mの全身骨格だけでなく、第二次大戦で失われたホロタイプ復元標本、モロッコで発見されたネオタイプ復元標本、福井県で発掘された歯の実物化石がそろい、スピノサウルス展示の決定版と言っても過言ではない内容です。
でも、スピノサウルスは４章立ての１章に過ぎないのです。懐が深すぎる「獣脚類2025」。この夏必見の恐竜展です！
来館される際は、HPから日時指定の観覧券を事前購入くださいね。https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/special/theropod2025/
「獣脚類2025」概要
会期：2025年7月11日（金）～11月3日（月・祝）
会場：福井県立恐竜博物館１階特別展示室
料金：一般1,800円、高校・大学生1,600円、小中学生：1,000円、70歳以上：1,000円
（博物館の常設展もご覧いただけます）
主催：「獣脚類2025」実行委員会（福井県立恐竜博物館、福井新聞社）