「美しすぎる」スピノサウルス、宙づり展示の裏側大公開！最速10万人の恐竜展「獣脚類2025」

福井県立恐竜博物館（福井県勝山市）で好評開催中の特別展「獣脚類2025～『フクイ』から探る恐竜の進化～」が2025年8月8日、同館最多入場者数を記録した昨年の特別展に並ぶ開幕29日で来場者10万人を突破しました。立役者の一つは、14ｍのスピノサウルス全身骨格！宙空を泳いでいるような展示がSNSで拡散され、「美しすぎる」「最高にカッコイイ」「感動した」と話題になっています。くしくも8日は、スピノが登場する映画「ジュラシック・ワールド 復活の大地」の日本公開日。節目を記念し、日独のスタッフ8人が17時間半かけてつり上げた展示の模様を、蔵出し大公開します！

ドイツから届いた七つの木箱から、

約200個のパーツに分かれた骨格標本を取り出すところから作業はスタート。

頭骨の長さは何と1.6m！

作業はつりながら、組み立てながら。

スピノサウルスは背中の帆のような突起状の骨が特徴。

最長部の高さは２ｍにもなる

頭骨を取り付ける前に全体の傾きを確認。

長い帆があり、バランスを取るのが難しい！

バランスが取れたところで頭骨を取り付け。

全容が見えてきた！

つり展示が完成し、プレス発表が行われました。

これで完成と思っていましたが…

開幕直前、美術照明家によってライティングされた姿には、

博物館の研究員もびっくり！美しすぎるスピノサウルス爆誕！

会場では、スピノサウルスを360度全方位から楽しめます。水面をイメージした鏡ごしに見上げる人、影を撮る人など楽しみ方はさまざま。スピノサウルスは14mの全身骨格だけでなく、第二次大戦で失われたホロタイプ復元標本、モロッコで発見されたネオタイプ復元標本、福井県で発掘された歯の実物化石がそろい、スピノサウルス展示の決定版と言っても過言ではない内容です。

でも、スピノサウルスは４章立ての１章に過ぎないのです。懐が深すぎる「獣脚類2025」。この夏必見の恐竜展です！

来館される際は、HPから日時指定の観覧券を事前購入くださいね。https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/special/theropod2025/

「獣脚類2025」概要

会期：2025年7月11日（金）～11月3日（月・祝）

会場：福井県立恐竜博物館１階特別展示室

料金：一般1,800円、高校・大学生1,600円、小中学生：1,000円、70歳以上：1,000円

（博物館の常設展もご覧いただけます）

主催：「獣脚類2025」実行委員会（福井県立恐竜博物館、福井新聞社）