早稲田大学、北本市本町三丁目自治会との産学民連携プロジェクト「KITAMOTO　SIGNATURE　EDIBLE LANDSCAPE」（全22棟）を開発

北本市で、ものづくりイベントなどの開催実績のある暮らしの編集室。AMUが居心地のよい空間になるよう、ベンチやテーブル、農具入れなど、みんなで使うものをみんなで考え、みんなでつくるＤＩＹイベントを企画しています。