アートホテル小倉ニュータガワ 記念メニューを販売開始

アートホテル小倉ニュータガワ（所在地：福岡県北九州市小倉北区、総支配人：三枝秀司、運営：アイコニア・ホスピタリティ株式会社、以下当ホテル）は、当ホテル内にある「旧豊山閣庭園（旧旅館田川）」が、2025年6月20日付で国の登録記念物（名勝地関係）に登録されることが決定したことを記念し、館内施設にて特別メニューを販売中です。

本企画は、当庭園の美しい景観と文化的価値をより多くのお客様にご体感いただくことを目的とし、庭園を望むラウンジおよび鉄板焼レストランにて、それぞれ趣向を凝らした「名勝登録記念メニュー」をご用意いたしました。

■登録記念メニュー 1

ラウンジアゼリア「庭園をイメージしたアフタヌーンティー」

本年、国の登録記念物（名勝地関係）に登録されることが決定した当ホテル所有の日本庭園をモチーフに、庭園を望むラウンジ「アゼリア」にてアフタヌーンティーをご提供いたします。





メニュー内容：

セイボリー：自家製キッシュロレーヌ、クロケット、オープンサンド2種（生ハム・サーモン）

スコーン（クリーム・ジャム添え）

ペストリー：透き通る緑のメロンゼリー、抹茶マルキーズショコラ、抹茶ロール、クレーマカタラーナ、マカロンピスターシュ、フランボワペーシュほか

紅茶：アートオブティー（こだわりのオーガニックプレミアムティー）全5種より選択可能

挽きたてコーヒーも選択可

価格： 3,300円 → 記念価格：2,800円（税込）

提供時間： 平日限定 14:00～16:00（予約制・前日17:00まで受付）

■登録記念メニュー ２

鉄板焼 桜

「登録名勝記念 新ランチ＆ディナーメニュー」

2階から日本庭園を見下ろす限定8席のレストラン「鉄板焼 桜」では、登録記念として、厳選素材を使った特別メニューをランチ・ディナーともにご用意いたしました。ご注文の皆様へは記念としてスパークリングワインを1杯サービスいたします。





＜ランチコース（各税込）＞

5,500円コース：九州産牛ロース肉を中心にデザートビュッフェまで

9,000円コース：オマール海老とホタテのポワレ＆九州産牛ロース肉のコース

12,700円コース：活き蝦夷鮑、オマール海老など贅沢食材のフルコース

＜ディナーコース（各税込）＞

12,700円コース：キャビアのオードブルから、黒毛和牛ロースまで

17,000円コース：活き蝦夷鮑＆黒毛和牛ロースのダブルメインコース

21,000円コース：活きオマール海老、黒毛和牛ヒレとロースを含む最上級コース

九州産牛ロースや野菜ソムリエのシェフが選ぶ季節野菜、また宮崎産キャビアやトリュフ、活魚介類など贅沢な食材を目の前で調理し、出来たてをお楽しみいただけます。

■アートホテル小倉 ニュータガワ





福岡県北九州市小倉北区に位置する、歴史と芸術が融合した上質なホテルです。明治時代に建てられた旧炭鉱王の迎賓館をルーツとし、館内には約700坪の日本庭園が広がり、四季折々の美しい景観を楽しむことができます。ホテル客室はモダンな洋室から落ち着きのある和室まで多彩に揃います。地元の食材を使った料理を楽しめるレストランもあり、特に庭園を望む朝食ビュッフェはひとときの癒しを提供します。また、ビジネス利用にも適した会議室や宴会場、各種ウェディング会場も備えており、さまざまな目的に対応しています。ビジネスや観光はもちろん、特別な記念日や式典などにもふさわしい格式と癒しの空間です。

住所：〒802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町3-46

TEL:093-521-7000

チェックイン15:00／チェックアウト11:00

総客室数：93室

アクセス：JR小倉駅から徒歩約8分、モノレール旦過駅からは徒歩約2分

