センターからすぐの園内に秘密基地をつくります！

ティピーテントや遊具をみんなでつくりましょう！









【日時】8月16日(土)10：00～12：00

【参加費】500円/一人

【定員】４組

【持ち物】動きやすい服装（長ズボン推奨）、軍手、虫よけスプレーなど

ご予約

ご予約はお電話またはメールにて、承っております。

TEL：0551-37-4362

MAIL：hosaka.n.park＠gmail.com

（イベント名・氏名・ご住所・連絡先をお送りください）

電話受付時間：9：00～17：00（月曜休館）









穂坂自然公園7・8月チラシ



公式インスタグラム

【公式】穂坂自然公園

https://www.instagram.com/hosakasizenkouen/

穂坂自然公園のご紹介♪

穂坂自然公園は、約1700平米メートルと広大な森林を整備してつくった公園で、園内には大きいクワガタのオブジェがお出迎えしてくれます。









園内には、トレイルランニング用コース（5km）、マウンテンバイク用コース(ロングコース2.7km、ショートコース0.6km)などが整備されており、気軽に自然を楽しむことができます。約4kmの遊歩道もあり、ウォーキングやちょっとしたハイキング気分を味わうことができます。

公園内にある穂坂自然公園ふれあいセンターでは、木工教室など森林資源を活用した体験型交流イベントも行われています！

※イベントの詳細は、穂坂自然公園ふれあいセンターのInstagramをご確認ください。

また、毎年山の日にはトレイルランニングのレース・『サンライズヒル穂坂・ヤマケンカップ』も開催！ぜひチャレンジしてみてくださいね！

もっと知りたい方はこちら♪

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/kouen_bijyutsukan_shiryokan/kouen_teien/4333.html